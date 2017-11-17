Garantizan seguridad durante transición

Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de garantizar la seguridad durante la transición de gobierno en el Estado, el Grupo de Coordinación Operativa (GCO), que preside el Gobernador Rubén Moreira Valdez, acordó la realización de una serie de acciones que se llevarán a cabo a partir del 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, así lo anunció el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez.

En este tenor el Secretario de Gobierno dijo que se continuarán realizando y se reforzarán los operativos que se encuentran establecidos en todo el estado, lo que garantizará la operatividad de las estrategias de seguridad y mantener al estado en paz y tranquilidad.

El funcionario estatal aseguró que se reforzarán los filtros que se encuentran en las cinco regiones de Coahuila, además de que se incrementarán los operativos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y la Procuraduría General de la República, además de realizar sobre vuelos en helicóptero en las ciudades más grandes del estado.

De igual manera se seguirá con los operativos para el cumplimiento de la Ley de Alcoholes, principalmente en el horario nocturno y los fines de semana, que han redituado en mantener una disminución en los homicidios dolosos en un 82% respecto a 2011.

Con el propósito de mantener a la baja el delito de robo, se llevarán a cabo operativos preventivos como el del “Buen Fin”; revisión en casas de empeño, bazares y tianguis para detectar artículos robados, además de mantener vigilancia permanente en centrales de autobuses, escuelas y comercios.

El titular de la Segob, indicó que se reforzarán las medidas preventivas para el interior y exterior de los cinco Centros Penitenciarios en el Estado, en donde se continuará con las revisiones aleatorias que se realizan hasta tres veces al día en cada uno de los CERESOS, se llevarán a cabo actividades de integración entre los internos y se reforzarán las inspecciones perimetrales con maquinaria pesada.