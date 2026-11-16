SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las jornadas de rehabilitación de pavimento en diversos sectores de la ciudad mediante el despliegue simultáneo de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

Las acciones, ejecutadas en coordinación con el gobierno de Coahuila a través de la estrategia "En Equipo le Entramos", buscan recuperar las vialidades para garantizar traslados más seguros a peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

"Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo trabajamos en todos los sectores con obras y acciones que elevan la calidad de vida de las familias y contribuyen a construir una capital más segura y competitiva", declaró el edil.

Acciones de la autoridad

En el sector sur de la capital, el personal operativo reparó asfalto dañado en la calle Quelite, entre Nopal y Huachichiles, en el fraccionamiento Las Teresitas; en el cruce de Gregorio Morales y Nacional, en la colonia Lucio Blanco; así como en las calles Manuel Gutiérrez Nájera y Jorge Luis Borges, de la colonia La Madrid.

De manera paralela, las brigadas intervinieron las calles Cedros y Jacarandas, entre Nogales y Doctor Hugo Castellanos Ramírez, en la colonia Ignacio Zaragoza, además de la calle 19 de Marzo, entre el bulevar Felipe J. Mery y 16 de Septiembre, en la colonia Centenario.

Detalles confirmados

Los trabajos de mantenimiento vial también abarcaron las calles W y 20, en la colonia La Amistad II; San Juan Bosco, en San José; Río Coatzacoalcos, en Fundadores; y diversos tramos de la calle Felipe Berriozábal, vía que conecta a las colonias Rodríguez Guayulera y Adolfo Ruiz Cortines.