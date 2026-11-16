Coahuila enfrentará un complicado inicio de 2027, con incertidumbre comercial, empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos y un crecimiento del empleo inferior al de años anteriores, así lo advirtió Jaime Guerra, exsecretario de Economía, quien externó que se mantienen a la espera de un cambio en la política norteamericana.

El exfuncionario anticipó que las condiciones económicas actuales se mantendrán durante los primeros meses del próximo año y que una posible mejoría dependerá de cambios en la política arancelaria estadounidense, aunque reconoció que todavía no existe certeza sobre cuándo ocurrirán. "Yo creo que van a seguir las mismas condiciones, pero durante el año pudieran cambiar en beneficio para México en parte económica".

Guerra reconoció que las tarifas comerciales ya han provocado afectaciones en la actividad industrial de Coahuila. Como ejemplo, mencionó el cierre de empresas en Saltillo que dejaron de encontrar rentable mantener sus operaciones en México para exportar a Estados Unidos.

Impacto en la comunidad

Advirtió que el impacto no se limita a las compañías que pierden competitividad, sino que repercute en la generación de empleos y en las perspectivas de crecimiento económico de la entidad. A esta situación se suma la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues la posibilidad de revisiones anuales y modificaciones a las condiciones comerciales dificulta que las empresas planeen inversiones a mediano y largo plazo.

El exsecretario consideró que la pérdida de la mayoría republicana en las cámaras podría presionar al gobierno de Donald Trump para moderar o eliminar algunos aranceles. Sin embargo, advirtió que las empresas no pueden absorber indefinidamente los costos de las tarifas comerciales, por lo que terminan reduciendo sus utilidades o trasladando los incrementos a los precios que paga el consumidor estadounidense.

Consecuencias directas

También cuestionó la intención de debilitar el bloque comercial de América del Norte, al señalar que Estados Unidos no tiene capacidad para sustituir todas sus importaciones y enfrenta limitaciones de mano de obra.