La CTM Monclova descartó recortes masivos de personal en Gunderson y otras empresas de la región Centro, donde los ajustes realizados en la planta representan menos del uno por ciento de su plantilla laboral, mientras que otras compañías mantienen vacantes para contratar trabajadores especializados.

Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova, informó que Gunderson cuenta con alrededor de 3 mil trabajadores y que la reducción fue de aproximadamente 10 a 15 empleados, cifra por debajo del uno por ciento de su plantilla, en contraste con versiones difundidas en redes sociales sobre la salida de 55 personas.

Explicó que los movimientos responden a ajustes en los procesos, relacionados con las condiciones del sector acerero y los niveles de productividad, lo que obligaría a algunas empresas a realizar algunos paros técnicos.

"Es un tema que ya habíamos dado a conocer, que sería unos días en que las empresas aplicarían esa medida, pero no hay despidos como lo mencionan".

¿Qué dijo Carlos Mata sobre los despidos?

Sobre la posibilidad de que otras empresas realicen despidos, Mata López negó tener conocimiento de nuevos recortes y dijo que es necesario contar con información oficial para evitar incertidumbre entre los trabajadores.

Vacantes en la región Centro

En contraste, indicó que actualmente hay compañías que solicitan personal especializado, principalmente soldadores, paileros, técnicos en manejo de CNC y montacarguistas, debido a las necesidades de sus procesos productivos.

Precisó que existe una solicitud de alrededor de 50 soldadores y convocó a los interesados a acudir a las oficinas de la CTM para entregar sus solicitudes y participar en los procesos de contratación.