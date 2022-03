Inaugura MARS foro de aplicación y bondades

ARTEAGA, COAH.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó ante alcaldes, funcionarios municipales y estatales los beneficios de las Asociaciones Públicas-Privadas para el desarrollo de mejor infraestructura en los municipios, con la unión de proyectos, esfuerzos y recursos entre su Administración, los Ayuntamientos y la Iniciativa Privada.

Con la aplicación de esa normatividad, además de generarse ahorros y mayor eficiencia en la captación de recursos propios, como en el Impuesto Predial y el cobro por el servicio del agua potable, por ejemplo, se generarán mejores niveles de bienestar para las y los coahuilenses.

En el evento, el Secretario de Inversión Público-Productiva de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, presentó una amplia exposición de las bondades y beneficios que resultan de estos mecanismos para enriquecer el desarrollo local y regional en la entidad.

Lo anterior, durante la inauguración del Foro Estatal de Asociaciones Público-Privadas y su aplicación para mejoras de los servicios públicos municipales, primero en México que se organiza desde una entidad federativa para involucrar a sus autoridades locales en la solución conjunta de necesidades a través de mecanismos financieros.

En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme recordó que como Alcalde de Torreón implementó este mecanismo en el alumbrado público con resultados exitosos.

Ahora, desde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Inversión Público-Productiva se busca la participación de los 38 alcaldes, para que, fuera de diferencias ideológicas, prevalezca el interés común, que es el bienestar de todas y de todos los coahuilenses.

Externó su disposición de mezclar recursos para la consolidación de proyectos encaminados a la mejora de los servicios públicos municipales, como la dotación de agua potable, electrificación, alumbrado público, pavimentación, drenajes y construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, entre otros.

Además, indicó que cada región y localidad en particular tienen su problemática específica, pero con la unión de esfuerzos, recursos y proyectos no sólo podrán atenderse satisfactoriamente, sino que en paralelo se beneficiará a toda una región.

"Esta problemática", abundó, "la tenemos que enfrentar juntos, al igual que el financiamiento", no obstante que restan menos de dos años a sus respectivas gestiones.

"Sin embargo, tengo toda la voluntad de trabajar con todas las alcaldesas y alcaldes en este esfuerzo", enfatizó Miguel Riquelme, quien sostuvo que habrá autoridades municipales que vean limitados sus proyectos y acciones por recortes presupuestales.

Señaló que, con esfuerzos, rescatan un poco para destinarlo a importantes proyectos que podrán cristalizarse con la participación de todos, y que en forma transparente y bien dirigida podrán atenderse en bien de la ciudadanía.

Reiteró que la Administración Estatal tiene la disposición de trabajar de la mano con los 38 alcaldes sin distingos partidistas ni de otra índole, porque lo importante es sumar esfuerzos en beneficio de toda la entidad.

Se cuenta, añadió, con el respaldo de las y los diputados locales, quienes les ofrecen su respaldo para que puedan concretar sus proyectos de manera transparente y eficiente.

El Gobernador indicó que los Ayuntamientos enfrentan hoy un proceso de cambios acelerados, que en muchas ocasiones les hacen imposible resolver determinados asuntos en una misma administración: "Dando soluciones conurbadas sustentables podemos dar muy buenos resultados entre todos; ofrezco las capacidades de mi Gobierno. La posibilidad de entrar en esquemas financieros con ustedes, bien sustentados".

"Difícilmente se nos va a presentar una oportunidad así de nueva cuenta", agregó Riquelme Solís, y les conminó a estar cerca de las secretarías estatales para definir y consolidar las mejores acciones para sus localidades y regiones.

Reiteró que hoy se tiene la oportunidad de sumar esfuerzos, y confió en que la mayoría de las y los alcaldes estarán interesados en participar en el mencionado sistema.

Por fortuna, la mayoría de los municipios no están endeudados, aunque habrá algunos que enfrentan compromisos de Impuesto Sobre la Renta o bien ante la CFE que les impida generar mayor obra pública.

"Ahí sí me puedo meter para lograr la eficiencia presupuestal en cada uno de los municipios de Coahuila y de las cinco regiones.

"Les invito a anteponer el interés superior de nuestra gente; vamos a dejar de lado cualquier diferencia. Vamos a fortalecer las coincidencias, aquí hay muchas de ellas", subrayó Miguel Riquelme, al señalar que lo que se busca es atender prioridades.

Añadió que este modelo financiero debe de tener los cuidados necesarios y la transparencia que obligan los tiempos actuales, al tiempo que le reiteró su llamado a atender los planteamientos sobre las APP presentadas en el Foro.

"Luego nos juntamos para que me digan ´tenemos tanto y usted le pone tanto´, y vemos cómo resolvemos el problema. No digo que el Estado tenga suficiencia presupuestal, pero nunca me he rajado", subrayó el gobernador Miguel Riquelme.

NECESIDADES PRIORITARIAS

El Alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, destacó que con la vinculación estrecha del Gobierno del Estado-Municipios-IP se atenderán aquellas necesidades que por escasez presupuestal sería imposible cubrir en beneficio de la población.

Al término del acto inaugural, el gobernador Miguel Riquelme recorrió los módulos que diversas empresas prestadoras de servicios para los municipios colocaron en el vestíbulo del Aula Magna de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Artega.

A este evento asistieron, además, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, y a lo largo de la jornada del Foro se presentaron las conferencias de especialistas en el tema, como José Alejandro Chew Lemus, Raúl Abraham Gómez Ramírez y Fernando Alberto Segovia; legisladores federales, locales, integrantes del Gabinete, y equipos técnicos municipales.