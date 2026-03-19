DIF Coahuila impulsa estrategia integral para personas con discapacidad

SALTILLO, COAH.- En el marco de las acciones de inclusión social, el DIF Coahuila impulsa una estrategia integral para fortalecer la atención a personas con discapacidad, con especial énfasis en la concientización, capacitación y trabajo coordinado entre instituciones y familias.

Así lo dio a conocer Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, quien destacó que, además de las actividades enfocadas al síndrome de Down, se han desarrollado congresos, pláticas y capacitaciones dirigidas también a temas como el autismo, la movilidad y la atención especializada.

Estas acciones, detalló, incluyen la preparación del personal en Unidades Básicas de Rehabilitación, así como en los Centros de Rehabilitación Integral (CRI) y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en todo el estado.

Estrategia de inclusión social en Coahuila

Como parte de esta estrategia, recientemente fue presentado un proyecto integral de inclusión que se ha venido construyendo y que en este año será reforzado con la participación de dependencias estatales y municipales, con el objetivo de visibilizar y atender las necesidades de este sector de la población.

De acuerdo con datos compartidos, en Coahuila aproximadamente el 5 por ciento de la población vive con alguna discapacidad o condición, lo que representa cerca de 160 mil personas.

Salinas precisó que estas condiciones pueden variar en grado, desde limitaciones severas hasta aquellas relacionadas con el envejecimiento, como la pérdida de la audición o la vista.

Asimismo, informó que entre el 70 y 80 por ciento de esta población cuenta con seguridad social, sin embargo, se busca fortalecer los esquemas de apoyo y atención integral.

Importancia de la capacitación y el apoyo familiar

Durante las actividades, se contó con la participación de niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, así como sus familias, docentes y personal de los Centros de Atención Múltiple (CAM), promoviendo un entorno de convivencia, aprendizaje y colaboración.

La Presidenta Honoraria del DIF reiteró que uno de los principales retos es la falta de información que enfrentan las familias al recibir un diagnóstico, por lo que se busca generar redes de apoyo donde padres con experiencia, especialistas y docentes puedan orientar a quienes inician este proceso.

Finalmente, insistió en que el objetivo central es consolidar un trabajo conjunto, más dinámico y coordinado, que permita avanzar hacia una sociedad más incluyente y consciente de las necesidades de las personas con discapacidad.