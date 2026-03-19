Modernización del Catastro Municipal en Saltillo mejora eficiencia en trámites

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que a través de la modernización del Catastro Municipal, hoy la ciudadanía, así como las y los notarios, pueden realizar una gran cantidad de trámites a través de las plataformas electrónicas con rapidez y eficiencia.

Con ello, se ahorran tiempo, dinero y se fortalecen los mecanismos de honestidad del Gobierno Municipal.

Un ejemplo de ello son los avalúos catastrales, que antes tardaban de 3 a 5 días en ser liberados y ahora, gracias a la firma electrónica, el trámite se finaliza en menos de 24 horas.

La modernización del Catastro Municipal busca agilidad y transparencia en trámites.

Al encabezar una reunión de trabajo con el Colegio de Notarios de Coahuila, Javier Díaz expuso los avances del proyecto e-Catastro, que consiste en la modernización y digitalización de los servicios que ofrece esta unidad municipal.

"Vamos a digitalizar todos los trámites que ofrece la Unidad de Catastro, con el fin de brindar un servicio más ágil, transparente y eficiente a la ciudadanía", comentó el Alcalde.

"Quiero enfatizar que esta reingeniería administrativa no responde a fines recaudatorios, sino que atiende una demanda ciudadana legítima: contar con trámites más rápidos, accesibles y confiables", agregó el Edil.

En la reunión se expuso a las y los notarios que, a través de e-Catastro, se unificaron en un solo sistema digital las cuatro plataformas de gestión catastral existentes, el cual, en una primera etapa, ofrece en línea los servicios de: actualización catastral, avalúo simple, avalúo catastral, constancia de titularidad y beneficio fiscal, constancia de no adeudo de predial, constancia de antigüedad de la construcción y alerta catastral.

Mientras que a estos servicios en línea ahora se suman: alta catastral, cédula catastral, constancia de historial catastral, cancelación de traslado de dominio, planos certificados, calculadora financiera, pases de caja y alta al padrón de descuentos de predial.

Además, este año se presentará ante Cabildo un nuevo reglamento de Catastro adaptado a los nuevos procedimientos, implementación de firma electrónica avanzada para notarios de formas ISAI y declaraciones unilaterales, diseño de un carrito de predial para desarrolladores y grandes contribuyentes, creación de ventanilla e-Catastro para trámites de escrituración, creación de una ventanilla de e-Catastro para instituciones de regularización de la tierra; así como la incorporación de nuevos servicios catastrales como copias certificadas y copias de plano.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, reiteró el compromiso de que al final de la actual administración municipal Saltillo contará con una oficina catastral más eficiente, con una plataforma que ofrezca el 100 por ciento de sus servicios de forma digital.

Álvarez Cuéllar dijo que la plataforma e-Catastro ha sido desarrollada con recursos técnicos propios y con el talento del personal del área de Sistemas en coordinación con la Unidad de Catastro y la Dirección de Desarrollo Urbano.

"Presentamos la decisión de transformar la manera en que servimos a nuestra gente, donde los trámites dejan de ser obstáculos para los ciudadanos y se convierten en servicios ágiles, transparentes y accesibles para todos", afirmó la Tesorera del municipio.

El proyecto e-Catastro unifica plataformas y mejora la eficiencia en Saltillo.

El presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguirre Sánchez, agradeció al alcalde Javier Díaz González por esta modernización de los servicios catastrales, y dijo que esto repercute en beneficios para la ciudadanía.

"Nosotros, como notarios, somos intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía que requiere de este tipo de servicios y trámites; un catastro moderno y eficiente genera seguridad jurídica, potencializa el trabajo que se hace y agiliza las inversiones que se realizan en la ciudad", afirmó Aguirre Sánchez a nombre de su gremio.

A la reunión con el Colegio de Notarios de Coahuila también asistió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez; el director de Catastro, Mauro Sánchez Sánchez; el director del Implan, Alberto Salinas de las Fuentes, así como los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.