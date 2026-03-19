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Coahuila

Accidente vial en Ramos Arizpe deja motociclista herido

Un choque entre un motociclista y un tractocamión en Ramos Arizpe dejó al joven Leonardo Daniel Cepeda Cisneros con lesiones, siendo trasladado a la Clínica 2 del IMSS para evaluación médica.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 19 marzo, 2026 - 07:38 p.m.
Accidente vial en Ramos Arizpe deja motociclista herido
Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por un tractocamión.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un accidente vial se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder, en dirección de sur a norte, luego de que un tractocamión le cerrara el paso a un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad intentó dar vuelta sin tomar las debidas precauciones, invadiendo el carril por donde circulaba la motocicleta, lo que derivó en el impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras el percance, el motociclista, identificado como Leonardo Daniel Cepeda Cisneros, de 21 años, resultó con lesiones, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

El joven, con domicilio en la colonia Las Margaritas, presentó probable fractura en la rótula derecha, siendo trasladado en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica.

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Accidente vial en Ramos Arizpe deja motociclista herido
Paramédicos trasladaron al joven herido a la Clínica 2 del IMSS.

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    Paramédicos trasladaron al joven herido a la Clínica 2 del IMSS.

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