Accidente vial en Ramos Arizpe deja motociclista herido

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un accidente vial se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Isidro López, a la altura de la empresa Ryder, en dirección de sur a norte, luego de que un tractocamión le cerrara el paso a un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad intentó dar vuelta sin tomar las debidas precauciones, invadiendo el carril por donde circulaba la motocicleta, lo que derivó en el impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras el percance, el motociclista, identificado como Leonardo Daniel Cepeda Cisneros, de 21 años, resultó con lesiones, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

El joven, con domicilio en la colonia Las Margaritas, presentó probable fractura en la rótula derecha, siendo trasladado en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica.