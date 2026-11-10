Cinco módulos del INE en Coahuila suspenden actividades: trabajadores exigen aumento salarial

SALTILLO, COAH.- Cinco de los 21 Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila suspendieron temporalmente sus actividades debido a las manifestaciones de trabajadores que demandan un incremento salarial.

El organismo electoral informó que los centros sin servicio corresponden al módulo 050652, en Torreón; el 050751, ubicado en la calle Allende, en Saltillo; y el 050851, de tipo fijo, en Ramos Arizpe.

A esta lista se suman los módulos 050151, en Piedras Negras, y 050152, en Ciudad Acuña.

Actividades en otros módulos

En el resto de las instalaciones, las actividades continúan con normalidad. Aunque algunos trabajadores colocaron mantas para expresar sus demandas, esto no ha impedido que se realicen los trámites y se atienda a los ciudadanos.

El INE señaló que, en los puntos donde se interrumpió el servicio, personal de las Juntas Distritales permanece disponible para orientar a quienes acuden a solicitar atención.

Alternativas para los ciudadanos

Asimismo, ofrece alternativas para que las personas afectadas puedan reprogramar sus citas y realizar sus trámites en cuanto sea posible. De esta manera, el organismo mantiene en funcionamiento 16 de sus módulos en Coahuila, mientras continúa la suspensión de actividades en los cinco centros involucrados en la protesta laboral.