Inicia CONADE sus actividades

La delegación Coahuila se presentó con cinco atletas en el arranque de las actividades del Levantamiento de Pesas Varonil, disciplina que se desarrolla en el Centro de Usos Múltiples (CUM) en esta ciudad.

Una gran calidad en sus demostraciones fue la que presentaron todos los competidores en estos Nacionales Conade 2022, en jornada donde Coahuila donde contó con la fortuna subir al pódium.

Los representantes coahuilenses que vieron acción este día fueron Félix Sebastián Mireles, en la Categoría Sub 23 División 61 Kg; Francisco Cázares, en Sub 23 y 67 kg; Ángel Raúl Cedillo, en Sub 17 y 61 Kg; Luis Alfonso Segura, en Sub 23 y 73 Kg; Miguel Alejandro Charles, Categoría Sub 15 División 61 Kilos.

Pronto entran en actividad dos coahuilenses más, Francisco Cerecero, en Sub 23 División 67 Kg, y Yael Mendicutty, Categoría Sub 23 y 89 Kg, en quienes se tiene gran confianza de obtener algún metal para la cuenta de Coahuila.