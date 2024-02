Iniciativas de reformas son sólo distractores.

SALTILLO, COAH.- Gerardo Aguado Gómez, Secretario Estatal del PAN en Coahuila, afirmó que las pretensiones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador acerca de las reformas a la Carta Magna son solamente intentos de desviar la atención pública ante las próximas elecciones federales que se celebrarán en junio.

"Sus iniciativas no va a pasar, lo que quiere es desviar la atención porque los temas son inviables; López Obrador afirma que si los ministros y magistrados se eligen con el voto popular se podrá acabar con la corrupción y no es verdad, sino todo lo contrario, porque entonces en el Poder Judicial tendrán compromisos con partidos políticos y civiles para no aplicar la ley", señaló el también Diputado del albiazul.

Aguado Gómez añadió que como es costumbre del Presidente de México, López Orador, tiene argumentos irracionales e iniciativas que no van a pasar en la Cámara de Diputados por ir en contra de la ley: "Ya lo vimos con otras reformas que intentó, como la del INE que también era anticonstitucional, ahora se va en contra del Poder Judicial, pero sabe que no serán aprobadas".

Como se recordará, Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 5 de febrero el paquete de reformas, entre las que se incluyen que los consejeros y magistrados serán electos por el voto libre y secreto de todos los ciudadanos; de igual manera, propone que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, serán electos de manera directa por la ciudadanía.