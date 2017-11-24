Integran comisiones de Honor y Justicia

SALTILLO, Coah.- En Sesión Ordinaria de Consejo Universitario Funcionando por Unidad, se integraron las Comisiones de Honor y Justicia, Asuntos Académicos y Difusión Cultural con alumnos y docentes de las Escuelas, Facultades e Institutos de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El coordinador de Unidad Saltillo y Presidente ex oficio del Consejo Universitario Funcionando por Unidad, expresó de acuerdo a los estatutos universitarios, las comisión son integradas por ocho consejeros, cuatro maestros y cuatro alumnos con sus respectivos suplentes.

Jesús Alberto Montalvo, director de la Facultad de Ciencias de la Administración e integrante de la Comisión de Honor y Justicia, indicó que se trabajará con base en tres objetivos, el primero es el prestar servicios y experiencia de quienes la integran para el apoyo que los Consejos Directivos requieran en cada plantel educativo, apegados a la ley orgánica y los estatutos que rigen a la Universidad.

El segundo es velar por la trasparencia, orden, libertad y respeto en las elecciones que se realicen en los centros de estudio, siempre y cuando el consejo directivo lo solicite a la comisión; y el tercero, ofrecer actitud de servicio para cumplir y hacer cumplir la legislación de la UA de C.

Para la Comisión de Asuntos Académicos, el director de la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” e integrante de la Comisión, Raúl Adrián Castillo Vargas, se encarga de validar los procesos de gestión académica, como en los procesos de ingreso, así como en la validación de la incorporación de escuelas nuevas al sistema de la UA de C.

Trabajar apegados a la legislación universitaria para solucionar las necesidades que se lleguen a plantear, por ello, dicha comisión está conformada por docentes y alumnos de diversos centros de estudio, con el fin de abarcar las áreas de estudio con las que cuenta la Universidad.

Por su parte, Gricelda Magdalena Reséndiz Flores, expuso que la Comisión de Difusión Cultural tiene como objetivo contribuir a la formación integral de estudiantes y maestros a través de la realización y promoción de diferentes actividades culturales.

Por ello, se tomó la decisión de conformarla por consejeros que pertenezcan a unidades académicas involucradas directamente con la cultura y el proceso de difusión, contribuyendo con su experiencia para el mejor desempeño de las funciones que se les encomiendan como comisión.