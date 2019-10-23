Invitan a feria de educación media

Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación en La Laguna, invita a la “Feria Educativa de Educación Media y Superior 2019”.

Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, comentó que ésta se desarrollará el 25 de octubre en la Escuela Normal de Torreón, de 08:00 a 16:00 horas.

Dijo que para el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís la educación en Coahuila es una prioridad, por ello se debe impulsar estas acciones y facilitar a los estudiantes que conozcan las características, modalidades y dónde están ubicadas las escuelas.

Esta feria está dirigida al alumnado próximo a graduarse de secundaria y preparatoria, y ya fueron convocados a través de los directivos de educación básica y educación media, expresó.

El propósito es que los jóvenes conozcan las opciones que existen tanto de preparatorias y universidades, lo que cada institución ofrece para que con tiempo visualicen dónde se quieren matricular.

La organizan en este momento porque la intención es “que empiecen a conocer todo lo que se encuentra en materia de educación, para que se tomen las mejores decisiones, que se planee con todo el conocimiento cuál va a ser el futuro académico de sus hijos y nuestros estudiantes”, dijo.

Participarán 40 escuelas y hasta el momento están confirmados 2 mil 300 alumnas y alumnos, comentó la servidora pública.

Detalló que en esta área de Coahuila son 10 mil 993 estudiantes los que cursan tercero de secundaria, mientras que un total de 5 mil 861 jóvenes están en tercero de preparatoria.