Jaime Guerra advierte sobre incertidumbre del T-MEC en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La falta de certidumbre sobre la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a las empresas a evaluar alternativas para proteger sus inversiones y planear sus operaciones a largo plazo, advirtió Jaime Guerra, empresario y expresidente de la Canacintra en la región sureste de Coahuila.

Señaló que las negociaciones comerciales recurrentes y la ausencia de garantías sobre la permanencia del acuerdo dificultan las decisiones del sector productivo, debido a que los proyectos industriales suelen contemplar periodos de inversión de cinco, 10 o hasta 15 años.

"¿Cómo planeamos ahorita sin saber qué va a pasar con cada negociación de cada año?", cuestionó al referirse a las dificultades que enfrenta el empresariado para establecer estrategias de crecimiento y comprometer capital en un entorno de incertidumbre.

Ante este escenario, Guerra consideró necesario contar con un plan alternativo que permita responder a posibles cambios en las condiciones comerciales. No obstante, subrayó que debe preservarse la integración económica de México, Estados Unidos y Canadá por la importancia que representa para la actividad productiva nacional.

El empresario manifestó su confianza en que Marcelo Ebrard, secretario de Economía federal, contribuya a convencer a los tres países de establecer condiciones de largo plazo que ofrezcan mayor certidumbre a los inversionistas.

Además de las negociaciones comerciales, atribuyó parte de las reservas de Estados Unidos respecto a México a las condiciones de seguridad y a las decisiones relacionadas con el Poder Judicial, factores que, desde su perspectiva, pueden influir en la confianza internacional hacia el país como proveedor.

En materia de seguridad, cuestionó las cifras oficiales sobre homicidios y personas desaparecidas y señaló que la percepción de inseguridad limita la movilidad de la población en distintas entidades.

Como contraste, destacó las condiciones de seguridad que, aseguró, existen en Coahuila y Yucatán, donde consideró que es posible trasladarse durante la noche con mayor tranquilidad. A su juicio, esta situación representa una ventaja frente a otras regiones del país.

Finalmente, Guerra sostuvo que México necesita fortalecer la seguridad y garantizar condiciones jurídicas y comerciales estables para conservar su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos y mantener la llegada de inversiones a Coahuila.