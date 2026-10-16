Saltillo: Javier Díaz González anuncia adquisición de antidrones

SALTILLO, Coah.- El Gobierno municipal de Saltillo utilizará equipo antidrones principalmente en la zona urbana, informó el alcalde Javier Díaz González, quien confirmó que la adquisición ya fue solicitada, aunque no precisó cuándo llegará.

El edil explicó que el equipo forma parte de las inversiones previstas para fortalecer la seguridad, junto con la incorporación de armamento y la modernización del Centro de Control y Comando (C2).

"Ya lo pedimos hace rato, el tema de los antidrones", señaló.

Cuestionado sobre si los dispositivos se destinarían exclusivamente a las zonas rurales, Díaz González aclaró que también podrán utilizarse en la ciudad y que su aplicación se concentrará principalmente en el área urbana.

El alcalde también indicó que el ayuntamiento mantiene pendiente la recepción de armamento adquirido desde el año pasado. Explicó que el proceso de entrega puede tardar alrededor de un año y medio.

En paralelo, el municipio avanza en la rehabilitación del C2, cuyos trabajos comenzaron meses atrás. De acuerdo con el edil, una parte del proyecto está próxima a entregarse.

La intervención contempla mejoras en las instalaciones y en la tecnología utilizada para las labores de vigilancia y atención ciudadana.

Díaz González señaló que el único componente pendiente de esa rehabilitación será el videowall, que tendrá más del doble de capacidad que el equipo actual y permitirá mejorar las herramientas tecnológicas del centro.

El alcalde agregó que el municipio prevé realizar otras inversiones hacia el cierre del año, aunque no detalló montos ni fechas para la llegada del equipo antidrones o la instalación del nuevo videowall.