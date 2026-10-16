Dos migrantes salvadoreños sufren lesiones al viajar en tren y requieren operación

MONCLOVA, COAH. - Dos migrantes salvadoreños que sufrieron lesiones lacerantes en los pies mientras viajaban en tren rumbo a Estados Unidos esperan una cirugía y permanecerán durante más de dos meses en el refugio de la Iglesia Verbo Encarnado, en el municipio de Frontera.

El padre Paulo Sánchez Valencia informó que se trata de dos hombres de entre 23 y 26 años, quienes viajaban con otras dos personas migrantes.

Atención médica y recuperación

Ambos llevan tres días en el refugio y requieren una intervención quirúrgica debido a las heridas que sufrieron durante su trayecto. Explicó que la atención médica se realizará con apoyo del Hospital Amparo Pape de Benavides, donde esperan contar con el espacio y los materiales necesarios para programar las operaciones.

De acuerdo con la información proporcionada al refugio, cada intervención podría durar entre seis y ocho horas. Después, los jóvenes permanecerán en recuperación en el mismo lugar, por lo que su estancia se prolongará por más de dos meses.

Sánchez Valencia detalló que, cuando los migrantes llegan al refugio, reciben alimentos, una revisión médica básica, ropa limpia, un lugar para descansar y acceso a regaderas.

Origen y parentesco de los migrantes

En este caso, señaló que ambos jóvenes ya fueron revisados por personal médico antes de ser enviados al refugio. El sacerdote indicó que los dos hombres son originarios de El Salvador y que, al parecer, tienen un parentesco; posiblemente son primos.