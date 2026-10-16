Autoridades y padres analizan situación de techumbre escolar

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 64 "Netzahualcóyotl" sostendrán una nueva reunión el próximo lunes para analizar la situación de la techumbre del patio cívico, luego del encuentro que tuvieron con representantes del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y el director de Servicios Educativos, Abraham Segundo.

Evaristo Mendoza Navarro, padre de familia, informó que las autoridades atendieron la inconformidad de manera rápida y acordaron continuar el diálogo con los padres para revisar las alternativas y determinar cómo proceder con la estructura.

La principal preocupación de las familias es que la techumbre sea retirada sin que antes se analicen otras opciones, pues consideran que el patio cívico es un espacio indispensable para la movilidad y las actividades escolares.

Mendoza Navarro aclaró que los padres están dispuestos a escuchar las explicaciones técnicas y las propuestas de las autoridades, siempre que las decisiones se apeguen a los protocolos de la Secretaría de Educación y se priorice la seguridad de los estudiantes.

"Vamos a platicar con todos los padres de familia. Al final de cuentas, todos tenemos que decidir", expresó.

Reunión para evaluar la techumbre

El encuentro del lunes permitirá conocer la postura de las familias y definir los siguientes pasos respecto a la estructura. Los padres mantienen su interés en que se valore la posibilidad de contar con otra opinión especializada antes de tomar una decisión definitiva.

La situación mantiene sin clases presenciales a cerca de 600 alumnos de ambos turnos, quienes realizan actividades a distancia mientras se determina qué ocurrirá con la techumbre del plantel.