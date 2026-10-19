Preparativos del IEC para elecciones en Coahuila continúan sin interrupciones

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) prepara la estructura que participará en los próximos comicios, con la revisión de perfiles para integrar los comités municipales electorales, informó su presidente, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes.

El proceso electoral iniciará formalmente el próximo 10 de diciembre, por lo que el organismo trabaja en la definición de los nombramientos necesarios para instalar los consejos municipales y contar oportunamente con el personal encargado de atender las distintas etapas de la contienda.

Rodríguez Fuentes explicó que las labores actuales se concentran en evaluar a las personas aspirantes y organizar los temas que serán sometidos a consideración durante las siguientes sesiones ordinarias del instituto.

Señaló que la preparación de los órganos municipales es una de las prioridades para garantizar que la organización de las elecciones avance conforme a los plazos establecidos.

En relación con el cambio en la presidencia del organismo, el funcionario indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá designar a quien ocupará el cargo a más tardar el 3 de noviembre.

Detalló que el procedimiento contempla una convocatoria y entrevistas a los aspirantes, etapas de las que surgirá la persona responsable de encabezar el IEC.

Aseguró que la transición no interrumpirá las actividades relacionadas con los próximos comicios, debido a que los trabajos institucionales continuarán con normalidad, independientemente de quién asuma la presidencia.

Asimismo, precisó que, al concluir su periodo como presidente, seguirá desempeñándose como consejero electoral, desde donde participará en las tareas vinculadas con la organización del proceso.

Rodríguez Fuentes sostuvo que el objetivo es mantener la continuidad de las labores del instituto y cumplir en tiempo con el calendario electoral previsto para Coahuila.