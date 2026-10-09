Javier Díaz González anuncia acciones para rehabilitar vialidades en Saltillo

SALTILLO, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que el municipio ya definió el plan para rehabilitar las vialidades afectadas por las recientes lluvias, con cuadrillas municipales, estatales y externas que atenderán los sectores prioritarios.

Tras una reunión con las direcciones de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Primarios, el edil informó que ya están identificadas las colonias que recibirán atención en el sur, poniente, sureste, oriente, centro y norte de la ciudad.

Para ampliar la capacidad de respuesta, el ayuntamiento redireccionará presupuesto e incorporará cuadrillas externas, además de coordinarse con el gobierno del estado mediante el programa En Equipo le Entramos. El municipio establecerá la programación de las labores y supervisará los trabajos de las brigadas estatales.

Díaz señaló que el arranque de las intervenciones dependerá, en parte, de las condiciones del clima, ante el pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días.

Además de reparar las calles dañadas por las lluvias, el plan contempla trabajos de recarpeteo y repavimentación en avenidas principales, entre ellas los bulevares Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe, así como tramos del periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza, desde Luis Donaldo Colosio hasta la zona de Los Valdez.

El alcalde destacó la importancia de intervenir estas vialidades debido al flujo vehicular que registran, particularmente Venustiano Carranza, donde se concentra tráfico durante las mañanas, de sur a norte, y por las tardes, desde Ramos Arizpe hacia Saltillo.

Para reducir las afectaciones a los automovilistas, instruyó al comisionado de Seguridad y al director de la Policía Preventiva y Tránsito, comandante Jordan, a coordinarse con Obras Públicas durante la ejecución de los trabajos.

La estrategia busca organizar la circulación en las zonas intervenidas y agilizar las labores para disminuir las molestias a los conductores.

Díaz pidió paciencia y comprensión a la ciudadanía durante el desarrollo de las obras y señaló que la rehabilitación de las vialidades representará beneficios a corto, mediano y largo plazo.