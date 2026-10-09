Frontera: Sara Pérez Cantú mejora abasto de agua y caminos rurales

El Ayuntamiento de Frontera trabaja con los comisariados ejidales para atender problemas de abasto de agua, rehabilitación de caminos rurales y mejoras en espacios deportivos, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil señaló que durante los últimos días ha sostenido reuniones con representantes de distintas comunidades rurales para conocer sus principales necesidades y dar seguimiento a las solicitudes planteadas.

La alcaldesa se reúne con comisariados ejidales para abordar problemas de abasto de agua.

Explicó que dos de los ejidos reportaron problemáticas relacionadas con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas), por lo que se prevé una reunión entre los representantes de las comunidades, el organismo operador y el Municipio para revisar los pendientes y mejorar la atención.

Entre las localidades que requieren seguimiento mencionó a Fresnillo y Pozuelos de Arriba. En este último ejido también se gestiona un asunto ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se buscará una reunión con personal de la dependencia.

Se prevé una reunión con el Simas para resolver las problemáticas del agua en ejidos.

Pérez Cantú indicó que otra de las necesidades prioritarias corresponde al ejido La Cruz y su anexo Colón, donde solicitaron la compactación de caminos rurales para mejorar las condiciones de tránsito.

En el ejido 8 de Enero, agregó, el Municipio programa la limpieza de una cancha deportiva y trabaja en la instalación de un portón que permita mejorar las condiciones de ese espacio, además de impulsar actividades deportivas para la comunidad.

La alcaldesa destacó que también mantiene coordinación con autoridades y representantes del sector rural para atender asuntos relacionados con las actividades de los ejidos, entre ellos la próxima cabalgata de Pozuelos de Arriba.

La alcaldesa destaca la importancia de la coordinación entre el Gobierno y los ejidatarios.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión con Juan Antonio, coordinador de Desarrollo Rural en la región, el director municipal del área y médicos que participan en las acciones de barrido contra el gusano barrenador, en las que también estuvieron presentes algunos comisariados ejidales.

La presidenta municipal afirmó que la atención a las comunidades se realiza mediante la coordinación entre el Gobierno estatal, el Ayuntamiento y los propios ejidatarios, con el objetivo de avanzar de acuerdo con las necesidades particulares de cada localidad.