Lluvias llenan tanques de captación de agua en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Las lluvias registradas durante los últimos días llenaron prácticamente al 100 por ciento los tanques de captación de agua en comunidades rurales de Saltillo, informó Diego Fuentes, titular de Desarrollo Rural municipal.

El funcionario señaló que hace aproximadamente un mes los depósitos se encontraban al 85 por ciento de su capacidad, pero las precipitaciones de la semana pasada permitieron incrementar las reservas hasta alcanzar prácticamente su nivel máximo.

Tras recorrer distintas localidades, personal de la dependencia constató el llenado de los tanques y las condiciones de humedad del campo, tanto en comunidades cercanas a Zacatecas como en otros sectores rurales del municipio.

Entre las localidades visitadas se encuentran El Porvenir, Los Barrancos y Presa Guadalupe, en los límites con Zacatecas, así como Jazminal, Puente de Santa Elena, El Mezquite y Salitre.

Fuentes destacó que las lluvias han favorecido al sector agropecuario, debido a que se han presentado de manera constante y moderada, lo que permite que el agua se infiltre en el suelo y reduce los daños asociados con precipitaciones torrenciales.

Además, indicó que la humedad beneficia el aprovechamiento del programa de semilla forrajera, desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado, mediante el cual se entregaron 80 toneladas de avena a productores rurales.

Reportan saldo blanco en comunidades. El titular de Desarrollo Rural aseguró que, hasta el momento, no se tenían reportes de incidentes de consideración derivados de las lluvias en las comunidades rurales.

Explicó que la dependencia mantiene coordinación permanente con los enlaces comunitarios y los técnicos de Desarrollo Rural para monitorear las condiciones de las localidades y atender posibles necesidades extraordinarias.

Aunque reconoció que las precipitaciones pueden ocasionar humedad en los techos de las viviendas y desgaste en los caminos, sostuvo que el balance general es favorable por los beneficios para el campo y la captación de agua.

También invitó a los habitantes de las comunidades rurales a reportar cualquier situación extraordinaria a los técnicos de la dependencia o directamente en las oficinas de Desarrollo Rural.

Mantienen transitables los caminos rurales. En cuanto a la infraestructura rural, Fuentes indicó que los caminos se mantienen transitables en términos generales, aunque algunos tramos de terracería presentan desgaste por las lluvias.

Precisó que las condiciones varían entre las vías pavimentadas y aquellas que carecen de asfalto, donde el paso del agua provoca deterioro que requiere trabajos de conservación.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal mantiene labores de mantenimiento mediante el raspado y acondicionamiento de los caminos para facilitar el tránsito de los habitantes y productores.

El funcionario señaló que estos trabajos continúan mientras la dependencia mantiene el seguimiento de las condiciones del campo y las necesidades de las comunidades rurales.