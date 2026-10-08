La presa Don Martín en nivel crítico

JUÁREZ, COAH.- Nivel crítico registra la presa Don Martín, que actualmente se encuentra en una de sus capacidades más bajas, de acuerdo con las condiciones observadas en el embalse.

En el área de la compuerta que conduce hacia Salinillas se pueden observar los bajos niveles que presenta actualmente la presa.

El agua no alcanza siquiera el mínimo; está en cero por ciento del bordo o centro de contención ubicado a la altura de la caseta.

Esta situación permite observar de manera directa las condiciones que enfrenta actualmente el embalse, ante la baja disponibilidad de agua.

Los niveles registrados reflejan un panorama complicado en este punto de la presa "Venustiano Carranza" o mejor conocida como Don Martín, particularmente en el área de la compuerta hacia Salinillas.

La baja capacidad del embalse mantiene visibles los efectos de la falta de agua en esta zona, donde el nivel se encuentra por debajo del punto mínimo de referencia señalado por personas que se introdujeron al cuerpo de agua para proyectar la crisis hídrica que se vive en la actualidad.

La presa Don Martín inició su construcción el 1 de febrero de 1927, inaugurándola el 6 de octubre de 1930 por el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio.

Se ubica en el cauce que une el río Salado y el río Sabinas en este municipio.

Su embalse tiene una capacidad de albergar 1,313 hectómetros cúbicos de agua; en tanto, el uso primordial de aguas es para el riego agrícola en el Distrito Don Martín, de un tamaño aproximado de 29,605 hectáreas en los estados de Coahuila y Nuevo León.