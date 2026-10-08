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Coahuila

Cetis 46 y Corpovvi apoyan a adolescentes con problemas emocionales en Frontera

El colectivo Corpovvi, liderado por Sandra de Luna, se une al IMSS y Cetis 46 para ofrecer atención integral.

Por Azucena Tenorio - 08 octubre, 2026 - 02:34 p.m.
Cetis 46 y Corpovvi apoyan a adolescentes con problemas emocionales en Frontera
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      Como parte de sus acciones de prevención y atención integral, el colectivo Corpovvi (COPROVI) trabaja en alianza con la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Cetis 46 para atender a mujeres y adolescentes que padecen depresión y ansiedad derivadas de situaciones de violencia familiar.

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      Sandra de Luna, directora del organismo, explicó que la institución le apuesta fuertemente a la prevención y a la suma de esfuerzos con planteles educativos e instituciones de salud de la localidad.

      Detalló que, en el caso de la Clínica 9 del IMSS en Frontera, el personal médico está canalizando hacia la asociación a mujeres que presentan cuadros depresivos, los cuales frecuentemente corresponden a consecuencias directas de la violencia vivida en el hogar.

      Asimismo, la directora de COPROVI señaló que se coordinan con el Cetis 46 para identificar a estudiantes que enfrenten problemas de ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales vinculados a entornos de violencia doméstica.

      De Luna enfatizó que una población informada y atendida a tiempo puede romper los círculos de agresión, por lo que mantendrán estas canalizaciones e intervenciones preventivas en beneficio de las familias de Frontera y la Región Centro.

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