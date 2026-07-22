Javier Díaz González arranca obras pluviales en Saltillo con inversión de 33.2 millones

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González arrancó dos obras pluviales al oriente de Saltillo con una inversión total de 33.2 millones de pesos, que vendrán a dar una solución para canalizar los escurrimientos pluviales durante la temporada de lluvias, sumándose además a las obras que se realizarán en Misión Cerritos.

En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se inició la construcción del sistema pluvial en el bulevar Revolución y bulevar Cedros, con una inversión de 25.4 millones de pesos.

"Esta obra es una obra muy demandada desde hace mucho tiempo por la ciudadanía de este sector. Este drenaje pluvial nos va a ayudar a combatir el tema de inundaciones y canalizar el agua a donde se tiene que ir", refirió el presidente municipal.

Javier Díaz señaló además que en el futuro esta obra ayudará para habilitar un acceso paralelo al bulevar Mirasierra que ayude a desfogar el tráfico vehicular de esta zona para salir al bulevar Fundadores.

El alcalde informó que también se arrancó la construcción de un segundo sistema pluvial en la colonia Puerta de Oriente, en la lateral del bulevar Fundadores, desde el cruce con el bulevar Misión Santa Lucía hasta la calle Nopal, con una inversión de 7.8 millones de pesos.

Señaló que estos sistemas pluviales se sumarán a la obra que se realiza en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez del deprimido en Misión Cerritos, que además del tema vehicular, incluye otro drenaje pluvial.

"Son obras que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estamos construyendo una ciudad mejor preparada para las lluvias, con menos riesgos de inundaciones y con mayor protección para las viviendas, los negocios y el patrimonio de nuestra gente", mencionó.

Héctor Lerma Haro, subdirector de Obras Públicas, dio a conocer los datos técnicos de las obras y destacó que este proyecto busca solucionar la acumulación y estancamiento de aguas pluviales en las banquetas y calles.

"Además de evitar el daño a la infraestructura pública, así como salvaguardar la salud de los habitantes del sector", dijo.

La diputada electa del distrito 14, Marimar Arroyo Peart, agradeció a Javier Díaz por ser un alcalde cercano que escucha las necesidades de la gente.

"Gracias por todo lo que haces por todas nuestras familias, por tu trabajo y porque Saltillo es referente a nivel nacional en temas positivos. Reitero mi compromiso para seguir haciendo equipo y seguir trabajando por amor a Saltillo", señaló.

María Torres Méndez, vecina del sector, expresó al alcalde Javier Díaz su reconocimiento y agradecimiento por el inicio de la obra que desde hace mucho tiempo fue una petición prioritaria.

"Sabíamos que no solo beneficiaría de manera directa a vecinas y vecinos de Mirasierra, Nuevo Mirasierra y Real del Sol, sino también tendría un impacto positivo en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de todos. Agradecemos su visión para atender problemas de fondo y sobre todo escuchar las voces de los vecinos", mencionó.

Durante el arranque estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Hugo Rábago Mar, regidor presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento; así como regidores, directores, así como vecinas y vecinos del sector oriente.