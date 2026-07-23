Javier Díaz promueve protección de seres sintientes en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una reunión de trabajo en la que escuchó los planteamientos de las y los miembros de colectivos, asociaciones e independientes que se dedican a la defensa de los seres sintientes.

En su mensaje, el presidente municipal de Saltillo reiteró su indignación por lo ocurrido con "Rocky" y remarcó que este lamentable hecho debe ser el punto de inflexión que una los esfuerzos del Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y los colectivos que abanderan esta noble causa.

En ese sentido, Javier Díaz manifestó que se cuenta con todo el apoyo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, quien ha manifestado su absoluta disposición de apoyar a la sociedad civil organizada y a las y los activistas independientes, para proteger a los seres sintientes.

"Tienen todo nuestro apoyo; estamos con ustedes, nos indigna profundamente esta situación, pero el actuar de una persona no debe generalizar que todos somos así en Saltillo" remarcó.

Como parte de los acuerdos que se establecieron en la reunión, se acordó que el Gobierno Municipal apoyará la construcción de un monumento en memoria de "Rocky", el cual será instalado en un lugar por definir de nuestra ciudad.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz González aseguró que el Gobierno Municipal acompañará y dará seguimiento al desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso de "Rocky", mismas que están en curso, y cuyo proceso legal se encuentra a cargo de la Fiscalía General de Coahuila y el Poder Judicial del Estado.

En ese marco, resaltó que ha tenido una comunicación permanente con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, así como con el Poder Judicial.

En ese contexto, enfatizó que en materia de cuidado a los seres sintientes, no habrá tolerancia para quienes atenten contra su integridad. "Aquí, el que la hace, la paga", sostuvo.

En ese sentido, Javier Díaz comentó a las y los representantes de los colectivos que siempre contarán con el apoyo de la administración municipal, toda vez que las y los saltillenses comparten la causa de respeto a la integridad de los seres sintientes.

Para ello, anunció que propondrá al Cabildo de Saltillo la asignación de un presupuesto específico para fortalecer las acciones de protección y bienestar de los seres sintientes dentro del ejercicio fiscal del próximo año, con el propósito de consolidar las políticas públicas y ampliar los programas enfocados en esta materia.

Javier Díaz, así como quienes representan a los colectivos, hicieron un reconocimiento y agradecimiento al médico veterinario Humberto Baca, por su profesionalismo al atender a "Rocky" para tratar de salvarle la vida.

Quienes asistieron a esta reunión coincidieron al mostrar rechazo a las manifestaciones de violencia digital en este u otros casos, toda vez que la protección a los seres sintientes requiere de la unidad de las y los ciudadanos.

Durante el encuentro, los representantes de los colectivos enfocados a la protección de los seres sintientes reconocieron los avances en la materia que ha logrado la administración del alcalde Javier Díaz.

Incluso, solicitaron que se desarrollen los mecanismos legales para blindar el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal, creado durante el actual gobierno municipal, buscando que esta organización permanezca durante las siguientes administraciones.

Javier Díaz González informó que en su administración municipal, de la mano con la ciudadanía, se han establecido acciones concretas enfocadas a fortalecer el cuidado y protección de los seres sintientes.

Entre ellas, el alcalde destacó que se han concretado más de 700 adopciones de seres sintientes, además de que se han aplicado multas a quienes han incurrido en actos de maltrato o violencia contra los animales, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de hacer cumplir la normatividad vigente y promover una cultura de respeto y bienestar animal.

Entre los rubros, resaltó la creación del Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes, que fue derivado del trabajo colaborativo con asociaciones defensoras de los derechos de los seres sintientes y que contempla medidas más fuertes para quienes atenten contra su integridad.

El reglamento, subrayó Javier Díaz, contempla la eliminación de la Unidad de Control Canino y la creación de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes, que quedó adscrita a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En la normativa se estableció un capítulo específico para regular los actos considerados de crueldad hacia los seres sintientes, el establecimiento de sanciones a esas conductas, así como la apertura a las denuncias ciudadanas.

Derivado de esa nueva normativa se creó el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal, como un instrumento de participación ciudadana y de coordinación de autoridades involucradas en la protección y el cuidado de los seres sintientes.

Además, Díaz González afirmó que se han reforzado las campañas de vacunación y de esterilización de los seres sintientes, así como acciones de sensibilización para su cuidado y protección.

En la reunión participaron representantes de las asociaciones Dignidad Animal, Salva Una Vida Canina, Misión Miau, Acción y Rescate, Por Amor a los Animales, ADAC, Proyecto Génesis, Lomitos al Rescate, rescatistas independientes, así como el médico veterinario Jesús Humberto Baca Rodríguez y sus colegas, Prudencia Garza Martínez y Jesús Juárez, además de miembros del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal.

Además, estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Amal Esper Serur; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; la jueza municipal, Paulina Cortés; la coordinadora de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas; y la primera visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Claudia Yuvisela Facundo González; y Javier Arsuaga, colaborador del CEBISS.