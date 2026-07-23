Aseguran pitón albina en Saltillo tras reporte de vecinos

SALTILLO, COAH.- Una pitón albina de gran tamaño fue asegurada por elementos de la Policía Ambiental, luego de que vecinos reportaran la presencia del reptil sobre una banqueta en el cruce de Ignacio La Llave y Juan Antonio de la Fuente, en la Zona Centro de Saltillo.

La movilización ocurrió la mañana de este jueves, cuando los oficiales acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano. Al llegar, localizaron a la serpiente, cuya coloración amarilla llamó la atención de habitantes y comerciantes de la zona.

De manera preliminar, las autoridades presumen que el ejemplar corresponde a una pitón birmana o una pitón reticulada. Los elementos de la Policía Ambiental aseguraron al reptil sin que se registraran personas lesionadas durante el operativo.

Aunque las pitones no son serpientes venenosas, representan un riesgo debido a que inmovilizan y matan a sus presas por constricción, al envolverlas con su cuerpo hasta provocarles asfixia antes de ingerirlas.

Las autoridades investigan cómo llegó la serpiente a la vía pública. La principal hipótesis señala que pudo haber escapado de un domicilio donde era mantenida como mascota exótica.

El caso generó sorpresa entre habitantes y comerciantes del Centro de Saltillo, quienes observaron el operativo mientras el ejemplar era retirado para evitar riesgos a la población.