Bomberos controlan incendio en casa deshabitada de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este jueves en una vivienda abandonada de la colonia Analco movilizó a elementos de Bomberos y cuerpos de seguridad, quienes controlaron el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, el reporte alertó sobre un incendio en una casa deshabitada donde vive una persona en situación de calle.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que las llamas se concentraban en el cuarto principal del inmueble, donde fueron consumidos un colchón, ropa y diversos trozos de madera.

Vecinos del sector señalaron que la finca es utilizada por una persona en situación de calle y, presuntamente, también es frecuentada por personas que acuden al lugar para consumir drogas.

Tras sofocar el incendio, los elementos realizaron labores de enfriamiento y recolección de equipo, mientras iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.