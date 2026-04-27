Otorgan prórroga en investigación contra Tania "N"

SALTILLO, COAH.- La jueza Martha Eugenia Dávila autorizó una ampliación de dos meses en el plazo para el cierre de la investigación en contra de Tania N, exalcaldesa de Múzquiz, dentro de la causa penal 1119/2025. Con esta resolución, el nuevo límite fue fijado para el próximo 27 de julio.

La audiencia intermedia, en la que se resolvió la prórroga, se llevó a cabo de manera virtual. La exfuncionaria mantiene como medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

Tania N, identificada como militante de Morena, fue vinculada a proceso en diciembre de 2025 por el delito de ejercicio abusivo de funciones. Las acusaciones se centran en presuntas irregularidades en la asignación de obras públicas y contratos durante su administración municipal.

De acuerdo con las investigaciones, el posible desvío de recursos públicos durante su gestión podría ascender a cerca de 280 millones de pesos, monto que continúa siendo analizado como parte de las líneas abiertas por las autoridades.

Cabe recordar que el 16 de diciembre pasado, la exalcaldesa fue trasladada desde Sabinas hacia Saltillo por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que se ejecutara una orden judicial de presentación. Esto ocurrió tras no atender citatorios previos ni justificar su inasistencia desde julio del mismo año.