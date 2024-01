La alianza PRI-PAN-PRD no corre riesgo; Afirma Manolo Jiménez

La alianza PRI-PAN-PRD para competir en la elección local no corre riesgo, dijo el gobernador Manolo Jiménez, al aclarar que los acuerdos previos a la primera alianza fueron que el Partido Acción Nacional (PAN), aportara el 20 por ciento de los votos, pero esto no sucedió, porque obtuvo el 6 por ciento a nivel individual y 12 por ciento en alianza. Aun así, se respetaron sus cinco diputaciones y dos secretarías en el Gabinete.

El Gobernador de Coahuila respondió de esta manera a la petición de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, de cumplir la palabra y que se le entregara al PAN de Coahuila la candidatura de la alcaldía de Torreón.

"El martes 9 de enero se vence el plazo para suscribir convenios de coalición en el estado de Coahuila, por lo que Acción Nacional le exige al gobernador y a la dirigencia del PRI que cumplan y hagan cumplir el acuerdo firmado en 2023 por las dirigencias partidistas y por el entonces candidato Manolo Jiménez, en el que se establece claramente que nuestro instituto político propondría a la candidata o candidato a la presidencia municipal de Torreón, entre otros municipios enumerados en el documento", señala el comunicado del PAN nacional.

"Ojalá la dirigencia nacional respete a la dirigencia estatal, que nos permita hacer una alianza en Coahuila", dijo el Gobernador sobre los acuerdos y la excelente relación que hay entre la administración, así como los partidos PRI, PAN y PRD, a nivel local con Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo.

Sobre el riesgo de que se rompa la alianza dijo que "por parte de nosotros, no. Por parte de nuestro partido (PRI) que tiene toda la intención de hacer esta alianza con el PAN Coahuila, no hay riesgo, por parte del PAN Coahuila puedo decir que tampoco, por parte de la dirigencia del PRD, tampoco. Si esto no llegara a buen puerto, sería responsabilidad 100 por ciento de la dirigencia nacional".

Explicó que romper una alianza en estos momentos afectaría más al PAN estatal y a sus integrantes; además, "también estarían afectando el proyecto de la candidata presidencial, y algo que todavía es más increíble. Hay siete estados con gobernadores aliancistas".

Jiménez aclaró que Elisa Maldonado puede confirmar que una de las condiciones para que ese convenio de la anterior alianza tenga validez se debieron aportar el 20 por ciento de los votos; además, esto lo sabe la dirigencia nacional del PAN, y no se cumplió.

Sin embargo, por la buena relación entre panistas y priistas de Coahuila, se ha estado cumpliendo con los acuerdos como las dos secretarías en el Gabinete. En el Congreso Estatal tienen 5 diputaciones, cuando en realidad, la votación del PAN le daba solo para dos curules.

En la elección de Torreón, cuando se eligió a Román Alberto Cepeda, el PRI alcanzó 150 mil votos, y el PAN solo 30 mil votos. "Entonces explíquenme cómo se puede pedir eso (la alcaldía de Torreón para el PAN), si no son barajitas".

Además, otra muestra de buena voluntad es la alcaldía de Monclova, porque en Monclova se obtuvieron 38 mil votos, pero el PAN solo 12 mil, y se está respetando que Mario Dávila, el alcalde, se pueda reelegir encabezando la alianza.

"En lo local estamos muy bien, y si hablan con los panistas de Coahuila, están a favor de la alianza, porque estamos a favor de Coahuila. Para nosotros, nuestro estado es mucho más importante que los colores de un partido", dijo Manolo Jiménez.

