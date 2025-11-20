Javier Díaz González anuncia licitación para paso inferior en Misión Cerritos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció este jueves que será en enero de 2026 cuando inicie formalmente el proceso de licitación para la construcción del paso inferior en la colonia Misión Cerritos, obra que busca mejorar la conectividad en el oriente de la ciudad y enlazar de manera directa con el bulevar Fundadores.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

El proyecto contempla también obras hidráulicas complementarias con el fin de reducir riesgos de inundación en una zona que históricamente ha registrado afectaciones durante temporadas de lluvia.

Díaz González aclaró que el proyecto no ha sufrido retrasos, sino que continúa en etapa de revisión técnica y afinación del proyecto ejecutivo. Subrayó que el compromiso de concluirlo dentro de su administración sigue firme.

"No es de que se esté retrasando; la licitación será en enero de 2026 para arrancar en el primer trimestre y concluir antes de que termine la administración. Es un compromiso de campaña y los compromisos se cumplen durante la administración", declaró.

¿Qué avances se han realizado hasta ahora?

El edil explicó que apenas esta semana se recibió el proyecto ejecutivo definitivo, documento que se esperaba meses atrás y cuya entrega tardía movió el calendario original.

El alcalde destacó que este paso inferior es el único compromiso de campaña que aún no inicia obras, pues acciones de transporte, rehabilitación de espacios públicos, movilidad y adecuaciones en cruceros ya están en marcha.

"Todo lo que estuvimos comentando ya lo hemos arrancado. El tema de Misión Cerritos lo vamos a iniciar en el primer trimestre de 2026", reiteró.