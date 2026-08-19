Litzy es dada de alta tras ataque en Coahuila: FGE sigue proceso contra Chad N

SALTILLO, COAH.- Litzy, una de las presuntas víctimas del policía texano Chad "N", fue dada de alta del hospital tras permanecer internada por el impacto de bala que recibió en la cabeza durante el ataque registrado en la colonia Antonio Cárdenas.

La recuperación de Litzy

Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía General del Estado, confirmó la recuperación de la joven y señaló que las autoridades mantienen comunicación permanente con su familia. El fiscal indicó que desde la semana pasada se reforzó la seguridad en el entorno de Litzy, mientras que el gobernador Manolo Jiménez Salinas permanece al tanto de su situación y giró instrucciones para garantizar la atención necesaria a las víctimas y sus familiares. "Es una muy buena noticia. Sabemos, y obviamente no nos corresponde a nosotros externarlo, que hay algunos cuidados; sin embargo, el gobernador ya giró instrucciones para que se dé toda la atención y vamos a estar dándoles seguimiento", señaló.

Proceso judicial contra Chad N

Fernández Montañez aclaró que el alta hospitalaria de Litzy no representa ningún cambio en la situación jurídica de Chad "N", quien permanece sujeto a proceso tras ser vinculado por los feminicidios de Laura y Jaqueline, hermanas de Litzy, y por el homicidio calificado de Emanuel, padrastro de las jóvenes. Explicó que el Ministerio Público continúa integrando las investigaciones para establecer la participación y conducta del imputado en cada uno de los delitos que se le atribuyen. "Son una serie de delitos en los que el Ministerio Público busca encuadrar la participación y la conducta de esta persona que enfrenta un proceso no por uno, sino por varios delitos. No cambia nada", puntualizó.

Chad "N" permanece a la espera de una nueva audiencia, mientras transcurre el periodo fijado para la investigación complementaria, establecido en seis meses. El fiscal adelantó que la Fiscalía General del Estado buscará que, en caso de acreditarse los delitos durante el proceso, se impongan las penas máximas correspondientes en cada uno de ellos. "En cada uno, sí. Pena máxima en cada uno de los delitos", afirmó.