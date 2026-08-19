José Manuel N enfrenta prisión preventiva por maltrato animal en Castaños

El cuidador del refugio Frichem, José Manuel N, fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva justificada por tres meses, luego de que una juez determinara que pudiera resultar responsable de los delitos de maltrato y crueldad contra seres sintientes y posesión simple de narcóticos.

El imputado será trasladado a un centro penitenciario del estado y deberá comparecer nuevamente ante la juez el 19 de noviembre del año en curso.

Durante la audiencia, la defensa intentó desestimar la legalidad del cateo y el aseguramiento de narcóticos en el refugio. Sin embargo, la juez consideró que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público fueron legales y apegadas a derecho.

Respecto a los narcóticos, la juzgadora señaló que, aunque el cateo tenía como objetivo el rescate de una perrita y finalmente fueron localizados 53 perros, al advertirse la posible comisión de otro delito, como la posesión de narcóticos, las autoridades debían proceder.

La defensa también impugnó los certificados médicos veterinarios utilizados para determinar la situación de cada perro, al señalar que algunos no contenían el nombre del animal examinado ni la identificación del veterinario. Ante estos señalamientos, se explicó que fueron cuatro veterinarios particulares quienes apoyaron a la Fiscalía, debido a que el órgano judicial no cuenta con un profesional especializado en la materia. También se precisó que algunos certificados únicamente contenían la firma del veterinario, debido a que se realizaron varios análisis.

La defensa solicitó que se determinara arraigo domiciliario para José Manuel N, bajo el argumento de que únicamente trabajaba en el refugio cateado y tenía su domicilio en otra colonia de Castaños. No obstante, la juez consideró que, al momento de proporcionar sus generales y datos durante su detención, el imputado señaló como domicilio el lugar donde se encontraba el refugio, posteriormente clausurado.

Por ello, la juzgadora determinó imponer prisión preventiva justificada durante los tres meses que durará la investigación y ordenó el traslado del imputado a un centro penitenciario del estado.

Durante la audiencia, la juez Mariana Adriana Galindo también señaló a la defensa que no presentó ninguna prueba a favor de José Manuel N y que sus intervenciones se limitaron a formular alegatos respecto de las pruebas presentadas por la Fiscalía.