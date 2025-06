Llama SEDU a verificar en páginas oficiales el RVOE

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación del estado recuerda que es obligatorio verificar si una institución está registrada oficialmente; autoridades señalaron que existen mecanismos para denunciar posibles fraudes.

Lo anterior ante la creciente preocupación y denuncias de estudiantes, principalmente universitarios, que no pueden obtener su título profesional debido a que sus instituciones no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), la Secretaría de Educación en Coahuila (SEDU) emitió un llamado a revisar la situación legal de cada plantel educativo.

Cabe señalar que el RVOE es un acto administrativo por el cual la autoridad educativa, ya sea estatal o federal, reconoce oficialmente un plan y programa de estudios impartido por una institución particular.

Su ausencia significa que los estudios cursados no tienen validez oficial, lo que impide al estudiante obtener título profesional, cédula, o incluso continuar estudios en otra institución a través de equivalencias.

Esto representa un problema aún más grave en carreras que requieren obligatoriamente cédula profesional para ejercer, como Medicina, Derecho, Enfermería, Contaduría o Ingenierías.

La SEDU explicó que tanto en el ámbito estatal como federal existen plataformas para consultar si una escuela está debidamente registrada. Los ciudadanos pueden ingresar a los siguientes sitios:

RVOE Estatal (Coahuila): https://web.seducoahuila.gob.mx/rvoes/index.php

RVOE Federal (SEP): https://sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas

Al hacer una búsqueda por municipio y carrera, las plataformas arrojan las instituciones acreditadas en la entidad; por ejemplo, en Monclova, la carrera de Enfermería está registrada por la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, mientras que Psicología aparece acreditada en la Universidad Metropolitana de Coahuila y la Universidad Autónoma del Noreste.

El Diputado Alfredo Paredes presentó un exhorto a la Secretaría de Educación Pública federal y a la SEDU para que realicen una revisión exhaustiva de escuelas particulares en la entidad.

Aunque no proporcionó una lista de los planteles detectados o denunciados, aseguró que buscará un acercamiento con la Secretaría de Educación estatal para evitar que más estudiantes sean víctimas de instituciones sin reconocimiento: "El objetivo es frenar a las llamadas escuelas "patito" y proteger a los alumnos de posibles fraudes", declaró.

De igual manera, las autoridades federales señalan que la Ley General de Educación no prohíbe a instituciones particulares obtener el RVOE, pero sí les exige que aclaren en toda su publicidad y documentación si cuentan con dicho reconocimiento. De no hacerlo, se presume que los estudios no tienen validez oficial. La omisión puede derivar en sanciones conforme al artículo 77 de la Ley en la materia.

Además, las escuelas con RVOE deben especificar en sus materiales el número de Acuerdo, la fecha de expedición y la autoridad que lo otorgó.

En caso de haber sido víctima de una institución sin validez oficial, los afectados pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde podría configurarse el delito de fraude.