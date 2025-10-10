Lleva Javier Díaz pavimentación al oriente de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la intervención del alcalde Javier Díaz González, habitantes del oriente de Saltillo se benefician con obras de pavimentación que mejoran el flujo vehicular.

Después de años de peticiones, las y los vecinos de la colonia Puerta de Oriente disfrutan ya de la pavimentación que se llevó a cabo en la calle María Dolores García Zendejo entre calle Oriente y calle Nopal.

En representación del alcalde Javier Díaz, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, acudió a esta colonia del oriente de Saltillo para hacer entrega de la obra.

"Estamos aquí con ustedes cumpliendo compromisos del alcalde. La idea es seguir llevando obras y acciones a todos los sectores de la ciudad para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses", dijo.

Mencionó que en esta arteria se aplicó carpeta de concreto asfáltico con una superficie total de más de 3 mil metros cuadrados.

César Iván Moreno Aguirre mencionó además que en esta colonia se atenderá otras 3 calles más con obras de pavimentación.

Se trata de las calles Asociación Gilberto entre calle Oriente y calle Nopal; calle Imperio King entre bulevar Convenciones y calle Nopal; y la calle Imperio Samurái entre calle Imperio Temerlan e Imperio Midory.

"En total, se aplicará una inversión total de 4.8 millones de pesos", refirió el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos.