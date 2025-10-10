Supervisa alcalde obra en parque Carlos R. González

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a supervisar los trabajos de rehabilitación que se hacen en la cancha de fútbol y en el gimnasio que se ubican en el parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, que se realizan como parte del programa "Activa Tu Parque".

Díaz González afirmó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la iniciativa privada, hasta el momento son nueve áreas deportivas que ya concluyeron su rehabilitación o están en proceso, con una inversión global de más de 35 millones de pesos.

Díaz González comentó que ya se concluyeron los trabajos en la plaza Mirasierra Spurs, en la Plaza Skate Saltillo 2000, en la colonia Benito Juárez, en la colonia Roma, mientras que están en proceso el Parque Abraham Curbelo, la cancha de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, la Plaza de la colonia La Fragua, el parque Jesús Carranza y el Carlos R. González.

"Estamos rehabilitando este espacio del Carlos R. González para beneficiar a miles de deportistas y entrenadores del sur de Saltillo, ya tenemos un considerable avance, por lo que en breve vamos a concluir este proyecto para ofrecerles instalaciones más dignas", declaró el Alcalde.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Municipal dio a conocer que el proyecto de mejora en este parque avanza conforme a los planes y, en lo que respecta a la rehabilitación de la cancha, se reporta un avance del 70 por ciento.

Como parte del proceso se retiró la superficie del pasto sintético anterior y se colocó el nuevo; se demolieron los escalones, bancas y gradas que estaban en mal estado, se desmontó la malla existente; mientras que finalizó el suministro y colocación de canalización eléctrica.

Además, está por realizarse el tendido del cableado, la colocación de postes y reflectores, así como la red perimetral en cabeceras, las bancas deportivas y gradas tubulares.

En lo que respecta al gimnasio, se dio a conocer que se sustituirá todo el piso, se aplicó pintura y rehabilitaron los tragaluz, con el objetivo de que este espacio sea multiusos y lo puedan aprovechar quienes practican disciplinas como el básquetbol, balón mano, voleibol, por mencionar algunas.

Durante la supervisión se dio a conocer que en unas cuantas semanas concluirán los trabajos de rehabilitación de este espacio deportivo para beneficio de miles de usuarios del sector sur de Saltillo.

