Lucha por salir adelante saltillense golpeada en un antro de la CDMX

SALTILLO, COAHUILA. - "No voy a ser una víctima toda mi vida, no me voy a convertir en este trauma, esto es algo que viví, que voy a procesar, sanar y dejar en el pasado" dijo la influencer saltillense Camila Aguirre, en su cuenta de Instagram, tras darse a conocer que el hombre que la agredió en un antro en la Ciudad de México, solo recibió una falta administrativa mínima.

A través de su cuenta de Instagram, en su más reciente publicación, la influencer saltillense, recordó como el pasado 26 de marzo, fue agredida por un hombre de de 27 años. "Fue una de las noches más horribles y traumáticas de mi vida, nunca había vivido y ni si quiera presenciado algo así jamás".

Con respecto a la agresión de que fue víctima por parte Alan Hanono, directivo de la marca de ropa Ivonne, Camila Aguirre, señaló: "Me siento humillada, triste, culpable, e indefensa. Porque no es algo que yo quisiera para mí, ni para nadie no me quiero sentir así, pero todo es muy reciente. Así que les pido paciencia.

Lo que sí sé es que soy fuerte, y no porque tenga que serlo, sino porque en verdad lo soy".

Señaló que pese a ser una influencer, ha sido difícil y complicado para ella, denunciar este cobarde actos de violencia en su contra, por lo que les pidió a las mujeres, que sean fuertes y no se queden calladas, cuando pasen por situaciones similares.

"A todas las mujeres que están viendo este video, no les voy a decir que no tengan miedo de alzar la voz, porque sinceramente yo tengo mucho miedo ahorita, pero sí les voy a decir que no dejen que ese miedo las detenga de hacerlo".

Los hechos

En videos de cámaras de seguridad, captados el pasado 26 de marzo en un antro en la Ciudad de México, se observa como Alan Hanono, directivo de la marca de ropa Ivonne y quien tras las acusaciones fue separado de su cargo, empuja el rostro de una joven, por lo que la agredida le regresa el empujón por la espalda.

Posteriormente, Camila intenta defender a su amiga dándole un manotazo en la cabeza al hombre y termina siendo agredida por él a puñetazos.

Camila Aguirre acudió a denunciar la misma noche del ataque. Sobre la resolución, explicó que: "En ese caso procede como una falta administrativa. Por lo cual le dieron creo que 10 horas de servicio comunitario", ante esto, Camila señaló que en México no es un delito golpear a una mujer si sus heridas sanan en menos de 15 días.