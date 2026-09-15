Convocatoria del IEC en Múzquiz para integrar comités electorales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la plaza Hidalgo de la zona centro de Múzquiz, se instaló la mañana de este martes, un módulo de atención del IEC atendido por Víctor Pedro Barrera, miembro de dicho Instituto quien invitó a la ciudadanía de Múzquiz a participar en la integración del comité municipal electoral en esta ciudad.

"Estaremos atendiendo de 09:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, ofreciendo esta fuente de empleo para quienes deseen participar", dijo el entrevistado.

Cabe señalar, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) abrió la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en la integración de los 38 Comités Municipales Electorales, órganos encargados de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad.

El IEC y su función en las elecciones locales

Cabe señalar, el IEC ha utilizado estos comités, como órganos desconcentrados para la organización de las elecciones locales en cada municipio.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el organismo electoral, cada Comité Municipal Electoral estará integrado por una Presidencia, una Secretaría y tres Consejerías Municipales.

Las personas interesadas deberán presentar documentación digitalizada, entre lo cual destaca, acta de nacimiento, credencial para votar vigente por ambos lados, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a dos meses y comprobantes de estudios que acrediten el nivel escolar.

Requisitos para participar en los comités electorales

También deberán entregar un escrito de dos cuartillas en el que expliquen las razones por las que aspiran a integrar alguno de los comités, además de los formatos de registro emitidos por el sistema disponible en la página del IEC y cumplir con los demás requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria.

El plazo para realizar el registro vence el 22 de septiembre del presente año, de acuerdo con la información difundida en el material informativo que también ofrecen, además, para mayores informes, el IEC proporciona los teléfonos (844) 438 62 60, extensiones 216, 139 y 192.

La convocatoria forma parte de los mecanismos establecidos por el organismo electoral para integrar los órganos municipales que participan en la preparación y vigilancia de los procesos electorales locales.

Las personas aspirantes deberán ser originarias de Coahuila o acreditar una residencia de al menos tres años en el estado, además de tener como mínimo 21 años cumplidos al día de la designación.

Entre los requisitos también se establece no ser ni haber sido persona dirigente de algún partido político en los tres años previos a la designación, así como no ser persona funcionaria pública federal, estatal o municipal, ni haber desempeñado un cargo de este tipo durante el último año previo a la fecha de nombramiento.

El organismo señala que el proceso contempla acciones afirmativas para favorecer la inclusión y, los miembros, tendrán participación en las tareas de preparación, organización, desarrollo y vigilancia de la elección.