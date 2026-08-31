Coahuila: Manolo Jiménez anuncia programa de techumbres en escuelas

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila prepara un nuevo programa para construir techumbres en escuelas públicas, cuya presentación está prevista para las próximas dos semanas, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que el esquema atenderá una de las solicitudes más recurrentes de las comunidades escolares y retomará las peticiones acumuladas durante los dos años y medio que lleva su administración. "Este gran programa de techumbres nace a raíz de que una de las principales peticiones de las escuelas públicas de Coahuila son las techumbres", señaló.

Jiménez Salinas indicó que prácticamente fueron atendidas las solicitudes que recibió durante su campaña electoral de 2023, por lo que el nuevo programa estará enfocado principalmente en las peticiones formuladas después de ese periodo. "Las que me pidieron en campaña prácticamente están casi cubiertas y son la gran mayoría de las que me han pedido ya como gobernador", explicó.

El Gobernador adelantó que los detalles del programa, así como del nuevo plan de obras para planteles educativos, serán dados a conocer cuando comiencen formalmente las acciones, dentro de aproximadamente dos semanas. "Lo vamos a comunicar cuando se arranque este programa, que va a ser en un par de semanas", dijo.

Estas acciones forman parte de una agenda educativa que contempla actividades durante las siguientes dos o tres semanas, entre ellas eventos relacionados con infraestructura y apoyos dirigidos a estudiantes. El Gobernador afirmó que Coahuila inició el ciclo escolar 2026-2027 bajo condiciones favorables y destacó el entorno de paz, tranquilidad y oportunidades de desarrollo que, dijo, prevalece en la entidad.

Como parte del regreso a las aulas, comenzó la distribución de útiles escolares gratuitos para más de 500 mil estudiantes, quienes además reciben libros de texto gratuitos. A ello se suman becas de carácter municipal, estatal y federal destinadas a una gran mayoría de los alumnos del estado.

Jiménez Salinas agregó que próximamente se realizarán actividades para entregar uniformes a estudiantes de la zona rural. En cuanto a los compromisos pendientes del Gobierno Federal con Coahuila, el mandatario estatal manifestó su expectativa de que puedan concretarse a la brevedad dos asuntos considerados prioritarios: el inicio de la carretera Saltillo-Monclova y una solución para la situación de Altos Hornos de México (AHMSA).

"Son dos de los compromisos más importantes que tiene el Gobierno Federal, que se arranque la carretera Saltillo a Monclova y que se pueda solucionar la situación de AHMSA, que también es un compromiso presidencial", manifestó. Jiménez Salinas aseguró que existe comunicación y coordinación con la administración federal, por lo que Coahuila mantiene disposición para continuar las gestiones relacionadas con ambos temas.

Sobre la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visite Coahuila para realizar un evento relacionado con su informe de Gobierno, señaló que existen algunas fechas tentativas, aunque hasta ahora no hay una confirmación oficial. Explicó que, en caso de concretarse, la visita formaría parte de una gira por distintos estados para llevar a cabo actividades vinculadas con su informe.