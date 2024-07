Mantiene Coahuila a ´raya´ a delincuentes con inversión en seguridad

SALTILLO, COAH. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reafirmó la inversión en la seguridad en el Estado, destacando que es uno de los temas prioritarios de su administración.

Jiménez Salinas dio a conocer una serie de inversiones y proyectos destinados a fortalecer la infraestructura de seguridad, con una inversión total que asciende a aproximadamente 700 millones de pesos.

Durante la supervisión en el cuartel del Huachichil, en Arteaga, Jiménez Salinas informó sobre los avances significativos en la construcción de uno de los edificios policiales: "Estamos avanzando muy positivamente; además de este cuartel, estamos construyendo instalaciones similares en Candela, Villa Unión, Progreso y Juárez."

La estrategia del gobierno estatal incluye la construcción de un total de ocho nuevos cuarteles de la Policía Estatal en diferentes regiones de Coahuila para el presente año.

Entre estos se encuentra el cuartel de Jimulco, en la Laguna, cuyo inicio de construcción está programado para los próximos meses. "Este viernes estaremos en la Laguna para anunciar, junto al General Ibarra, la inversión en equipo que estamos realizando en colaboración con el Ejército Mexicano," añadió Jiménez Salinas.

El plan de seguridad no solo se centra en la construcción de cuarteles, también se integra la compra de nuevas patrullas, el aumento de los sueldos de los policías, la provisión de uniformes y capacitaciones, y la instalación de arcos de seguridad.

En particular, el arco de seguridad de Ramos Arizpe será el primero en instalarse, funcionando como un modelo piloto para evaluar y perfeccionar la implementación en otras áreas del estado: "Queremos asegurarnos de que cada arco de seguridad esté perfectamente optimizado antes de desplegar más en todo Coahuila," explicó el gobernador.

Jiménez Salinas enfatizó la importancia de la coordinación entre diversas fuerzas de seguridad para mantener la integridad del estado y destacó que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado trabajan conjuntamente en estas iniciativas.

De igual manera, el gobernador subrayó que el trabajo en seguridad es continuo y no permite relajarse. "En el tema de seguridad no se pueden echar campanas al vuelo ni bajar la guardia; es un trabajo que no se termina, sino que es permanente," afirmó.

Añadió que, gracias a los operativos implementados, se ha logrado reducir significativamente los intentos de intromisión por parte de la delincuencia organizada, especialmente en la región Rivereña, al norte de Coahuila.

"Antes teníamos intentos cada cierto tiempo, pero con las estrategias actuales no hemos tenido intentos de intromisión recientemente," destacó Jiménez Salinas.

Además, el gobernador indicó que de los 700 millones de pesos invertidos en seguridad, alrededor de 250 millones se destinan a infraestructura, incluyendo el cuartel de la Marina; esta inversión estratégica en cuarteles y equipos tiene como objetivo principal proporcionar a las fuerzas de seguridad los recursos necesarios para proteger eficazmente a los ciudadanos de Coahuila.