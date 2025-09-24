Tráiler volcado en Arteaga: conductor rescatado tras accidente

Arteaga, Coahuila.- La noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente en la carretera 57, a la altura del kilómetro 231 en el tramo conocido como Los Chorros, donde un tráiler terminó volcando presuntamente por el exceso de velocidad con el que circulaba hacia Saltillo.

El conductor de la pesada unidad quedó prensado tras la volcadura, lo que movilizó a elementos de Bomberos de Arteaga y de Capufe, quienes realizaron maniobras para rescatarlo y ponerlo a salvo.

Hasta el cierre de esta edición, se informó que el chofer sobrevivió al accidente, sin embargo, su estado de salud fue reportado como reservado.

Debido al percance, la circulación en la zona se vio afectada por varias horas, lo que generó largas filas de vehículos y retrasos en ambos sentidos de la carretera. Autoridades implementaron un operativo para controlar el tráfico y evitar otro accidente.