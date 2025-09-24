Transporte Aquí Vamos Gratos: Impacto en la competitividad empresarial

SALTILLO, COAHUILA.- Luis Xavier Galindo Valdés, presidente de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste, ARHCOS, reconoció que el programa de transporte "Aquí Vamos Gratos" que impulsa el alcalde Javier Díaz González va a ayudar a que haya menos vehículos en las calles y con ello mejorar la movilidad.

"Definitivamente va a ayudar, entre más podamos quitar diferentes vehículos de las calles eso nos va a ayudar a todos", dijo.

Refirió que cuando hay muchos carros en las vialidades hace que el transporte de personal se demora en llegar y para ellos es importante que su gente tenga calidad de vida después de haber tenido una jornada de trabajo.

Luis Xavier Galindo Valdés mencionó que como empresas han tenido reuniones con el Gobierno Municipal para trabajar en conjunto.

"Por parte de nosotros cómo hacer flexibles los horarios de trabajo para la gente que así lo pueda hacer y de esta manera no dañar tanto la calidad de vida de nuestra gente", dijo.

El presidente de ARHCOS refirió que las empresas deben tener en cuenta la responsabilidad en el bienestar de las y los trabajadores que ya tuvieron una jornada de trabajo.

"Si tu gente está bien, tú también vas a tener mejor índices de efectividad, que final de cuenta es lo que nos ayuda, se mejora la eficiencia, si haces un buen servicio de transporte te hace competitivo y disminuye la rotación", puntualizó Luis Xavier Galindo.