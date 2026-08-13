Mejoría de Litzy Mora tras ataque en Saltillo: deja respirador artificial

SALTILLO, COAH.- Litzy Anahí Mora de León, de 25 años, habría dejado el respirador artificial y comenzado a respirar por sus propios medios, luego de permanecer hospitalizada en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante el multihomicidio de la colonia Antonio Cárdenas.

La mejoría ha sido reportada de manera no oficial por personas cercanas a la joven, quienes también señalan que ha comenzado a presentar movimientos corporales intencionales.

Hasta ahora, no existe un informe médico oficial que confirme públicamente estos avances.

Litzy ingresó hace aproximadamente 10 días a la Clínica 2 del IMSS con una herida de arma de fuego en el cráneo que le perforó la cabeza. Su estado de salud fue considerado crítico desde su llegada al hospital.

El retiro del respirador artificial representa un avance en su evolución, aunque su recuperación todavía será prolongada y permanece bajo atención médica especializada.

Sus familiares han permanecido atentos a cada señal de mejoría y consideran estos cambios una nueva esperanza para la joven, quien continúa luchando por su vida y espera reunirse con su hijo.

El ataque en el que resultó herida Litzy también dejó sin vida a tres integrantes de su familia.

Por estos hechos, un hombre identificado como Chad "N" fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva, mientras continúa el proceso penal.

La información sobre la evolución de Litzy se ha manejado hasta ahora de manera no oficial, a partir de lo señalado por sus familiares y personas cercanas.