Javier Díaz González lanza programa de limpieza en 34 arroyos de Saltillo

Saltillo, Coah.- El gobierno de Saltillo, a cargo del alcalde Javier Díaz González, puso en marcha un programa especial de limpieza integral en 34 puntos estratégicos de arroyos y cauces naturales de agua, a fin de fortalecer la prevención y contribuir a la seguridad y bienestar de las familias de los diferentes sectores de la ciudad.

"A través de nuestro programa ´Aquí Andamos´, personal municipal intensificó las labores de limpieza, retiro de maleza, basura y materiales acumulados en estos puntos estratégicos de cauces y arroyos, a fin de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes materiales durante las lluvias", mencionó el alcalde Javier Díaz.

El munícipe destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar a cabo estas acciones en al menos 34 puntos de arroyos en diferentes sectores de la ciudad y que, con ayuda de maquinaria pesada, se pueden atender de manera eficiente los distintos tramos que requieren atención inmediata.

Este jueves, cuadrillas de "Aquí Andamos" iniciaron la intensa jornada de trabajo en el canal pluvial que atraviesa por debajo del bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno.

En este punto, el gobierno de Saltillo retiró lodo y desechos que obstruían desde hace tiempo el libre flujo del torrente de agua.

Acciones similares se realizaron en el cauce ubicado en el área verde de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia San José de los Cerritos.

Asimismo, estos trabajos de deshierbe y limpieza profunda se extendieron al arroyo Del 4, en el tramo ubicado entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Silleres.

El alcalde Javier Díaz González señaló que mantener en buenas condiciones los arroyos y cauces naturales es una tarea permanente, por lo que su administración mantiene una estrategia de atención preventiva en distintos sectores de la capital de Coahuila.

Sumado a estas acciones, se informó que se atenderán los diferentes pasos peatonales ubicados en estos cauces de agua, así como diversos callejones cercanos a los lugares de trabajo de este proyecto.

Asimismo, se informó que en los próximos días se atenderán de manera integral arroyos ubicados en las colonias Los Ramones, Vista Hermosa, Loma Linda, Mirasierra, Ignacio Zaragoza, Amistad, Nueva Tlaxcala, Australia, Saltillo 2000, La Herradura, entre muchas más.

Con este mega proyecto, las cuadrillas de "Aquí Andamos" mantienen una atención permanente y cercana en las colonias y principales sectores de Saltillo, con acciones que permiten anticiparse a las necesidades de la población y generar entornos más limpios y seguros.