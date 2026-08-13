Coahuila destaca en vivienda y servicios básicos

SALTILLO, COAH.- Los indicadores de vivienda colocan a Coahuila entre las entidades con mejores condiciones del país, al ocupar el primer lugar nacional con menor rezago en la calidad de los materiales y el segundo con menor carencia de servicios básicos.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, informó que el estado cuenta con cerca de un millón de viviendas y señaló que los resultados en rubros como pisos y techos mantienen a la entidad en una posición favorable.

En servicios básicos, Coahuila solamente se encuentra por debajo de Nuevo León, considerando la disponibilidad de agua potable, drenaje sanitario y electrificación dentro de los hogares.

El funcionario reconoció que conservar estos indicadores implica un desafío particular para la entidad debido a su extensión geográfica, pues la atención no se concentra únicamente en las ciudades, sino que también alcanza alrededor de mil comunidades rurales.

"Coahuila es un estado muy complejo por su extensión geográfica, porque aquí también estamos contando a los ejidos, a las comunidades rurales", señaló.

Explicó que esta dispersión territorial representa una diferencia frente a Nuevo León, donde una proporción importante de la población se concentra en una zona metropolitana. En Coahuila, en cambio, las necesidades de vivienda y servicios deben atenderse en comunidades distribuidas a lo largo de un territorio más extenso.

Martínez y Morales afirmó que, de manera general, las familias coahuilenses disponen de un lugar para vivir, aunque las condiciones habitacionales varían, pues hay quienes residen con familiares, rentan o utilizan viviendas prestadas: "En términos generales, nadie vive en la calle", afirmó.

Agregó que para quienes se encuentran en situación de calle existen albergues y otros espacios destinados a su atención.

Otro de los indicadores favorables corresponde al hacinamiento, rubro en el que Coahuila también se encuentra entre los primeros lugares nacionales con menor rezago. Este indicador considera el número de personas que habitan por habitación dentro de un hogar.

El secretario reconoció, sin embargo, que el crecimiento de las ciudades y el arribo de personas provenientes de otras regiones mantienen una presión constante sobre las necesidades de vivienda.

Señaló que factores como la seguridad y el dinamismo económico de Coahuila han contribuido a atraer población, por lo que garantizar la disponibilidad de viviendas representa un reto permanente.

"Es un reto constante, pero bueno, creo que hay una respuesta por parte tanto de la autoridad como del propio mercado que genera las condiciones para que no falten las viviendas", indicó.

El funcionario también destacó la importancia de diferenciar entre la percepción de la población y los indicadores utilizados para medir objetivamente las condiciones de vida.

En materia de seguridad, indicó que Coahuila se mantiene entre los primeros lugares del país en percepción de seguridad, al ubicarse en primero o segundo lugar, dependiendo de las encuestas en las que se consulta a la ciudadanía si se siente segura.

A la par de esta percepción, dijo, existen resultados medibles que muestran reducciones importantes durante los últimos años en delitos como secuestro, homicidio y robo de vehículos.

"Una cosa es la percepción y otra cosa son los datos duros", subrayó.

Martínez y Morales sostuvo que esta lectura también debe aplicarse a los indicadores relacionados con su área de responsabilidad, ya que los resultados en materia de combate a la pobreza y la desigualdad también colocan a Coahuila en posiciones destacadas a nivel nacional.