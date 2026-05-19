Fallas eléctricas afectan a seis escuelas en la región Centro

Al menos seis planteles educativos de la región Centro han registrado fallas en el suministro de eléctrica, derivado de las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días, informó el titular de Servicios Educativos, Abraham Segundo González.

El funcionario detalló que, con el incremento del calor, comenzaron a presentarse diversos problemas eléctricos en distintas escuelas, algunos de menor impacto y otros que han requerido mayor atención. "Ahorita con lo que aumentó el calor hemos tenido como seis o siete casos; algunos mínimos, por ejemplo, en la escuela del Chamizal no fue el transformador, fue el medidor y la caja que está en la mufa", explicó.

Sin embargo, en otros planteles las fallas han sido más complejas. Tal es el caso de la escuela Adolfo, donde se reportó un problema en el transformador, así como en las escuelas Garibay y Carlos Espinoza, en su turno vespertino. El director señaló que este tipo de desperfectos puede tardar más en resolverse, especialmente cuando se trata de transformadores o cortos circuitos.

Incluso, mencionó que recientemente en el municipio de Frontera se registró un corto que dejó sin energía eléctrica a toda una escuela. "Nos acaban de hablar y era un corto; se fue toda la luz, pero también se está atendiendo con apoyo del municipio y se espera que para hoy quede resuelto", indicó.

Explicó que estas fallas no son aisladas, ya que en la mayoría de los casos existe un factor común: el deterioro del cableado eléctrico en los planteles. "Es un tema que a veces el cableado ya es antiguo; además, en algunos trabajos han utilizado aluminio, que es un mal conductor para estos casos, y con el calor empiezan los problemas", puntualizó.

Finalmente, aseguró que se mantiene coordinación con autoridades municipales para atender los reportes y restablecer el servicio lo antes posible, a fin de no afectar las actividades escolares.