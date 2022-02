México confía en el Ejército: AMLO

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este sábado en la Hacienda Guadalupe, en Ramos Arizpe, para conmemorar el 109 Aniversario del Ejército Mexicano, donde acudieron autoridades de los tres niveles, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y alrededor de cien simpatizantes que esperaban su arribo al lugar.

En su mensaje en torno al evento cívico, López Obrador expresó: “Es oportuno recoger algunas lecciones que nos legaron esos acontecimientos políticos, porque la historia es la maestra de la vida y es fundamental aprender el pasado para construir el presente; soldados y oficiales vienen de abajo y tienen como orden la identidad del México profundo, son pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente y siempre serán defensores leales de la libertad, justicia, democracia y la soberanía nacional”.

También lee: Llevaba Monroy una vida de lujos

El mandatario federal agregó: “Otra enseñanza importante de este episodio de la historia es que el Presidente derrocado, Francisco I Madero, aun siendo un hombre bueno y querido, no pudo llevar a cabo sus ideales democráticos porque no supo crear una base social, una organización popular que lo respaldara frente a los ataques del grupo de privilegiados que no querían perder sus concesiones, y que dominaban a sus anchas durante el porfiriato”.

López Obrador destacó: “Nada se puede esperar de políticos corruptos, ni de la prensa que se vende, o de intelectuales convenencieros y de potentados, dominados solo por la codicia; la infamia cometida contra el Presidente Madero nos dejó la lección de que para un poder pública dispuesto a trasformar, no ha mejor aliado que el propio pueblo”.

El mandatario aseveró: “Es nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores y corruptos ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en gobernantes floreros y títeres, como los que se habían acostumbrado a robar en nuestro país; sin el apoyo del pueblo tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra de los medios informativos convencionales, ni la guerra sucia, intensa y estridente como la que padeció el Presidente Madero”.

AMLO señaló que “la estrategia golpista mediante el uso de los medios de información que se venden y alquilan mercenarios, se aplica en casi todo el mundo para debilitar a dirigentes y gobiernos que se atreven a enfrentar el poderío producto de las elites; sin embargo, en México las élites se tendrán que ir acostumbrando porque se gobierna con honestidad y justicia”.

“También es necesario destacar que en tiempos de transformación, además el apoyo del pueblo, hemos contado con la lealtad de las Fuerzas Armadas, sin la participación responsable de las Secretarías de Defensa y la Secretaría de Marina no tendríamos los mismos resultados en seguridad desarrollo y bienestar como los que hemos mejorado”.

Son las Fuerzas Armadas las que contienen a la delincuencia organizada y se mantiene La Paz en las regiones que habían sido más afectadas por estos grupos, combaten la corrupción, evitan el robo de hidrocarburos, enfrentan al contrabando, protegen a migrantes y apoyan en obras de infraestructura para el desarrollo del país, como la construcción de los Bancos del Bienestar, los viveros de “Sembrando Vida”, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto en Tulum y el magno Aeropuerto Felipe Ángeles, próximo a inaugurar, destacó.

“El apoyo de las Fuerzas Armadas en la transformación de México ha sido fundamental y estratégica, sin duda no habríamos podido enfrentar a la delincuencia y garantizar la seguridad, a diferencia de la antigua Policía Federal que estaba podrida; sería imposible ejecutar obras con las empresas y constructoras diferentes a las mal acostumbradas al influyentismo, irresponsabilidad y corrupción, con una SCT reducida a una oficina para entregar por consigna contratos a consorcios del país o extranjeros, como a las españolas Repsol, OHL, Iberdrola, o la brasileña Odebrecht”, sentenció el mandatario.

Por otra parte, López Obrador dijo: “Hay acusaciones de que estamos militarizando al país, pero estas carecen de lógica y buena fe: no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra con nadie, no se les pide que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes o coarten libertades, ni mucho menos es que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos y mientras ocupe el honroso cargo de representar al pueblo mexicano, jamás daré la orden de que se reprima al pueblo de México”.

Finalmente, el Presidente de México aseguró que ya no hay desconfianza del pueblo hacia las Fuerzas Armadas: “Al inicio de mi gobierno se estableció en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública la necesidad de re orientarlas y agregar a sus misiones en particular, la construcción de la paz con la creación de la Guardia Nacional; en esa dirección hemos trabajado durante los últimos 3 años y ya empiezan a notarse los resultados, está bajando la incidencia delictiva pues disminuyeron los homicidios, así como el robo, la extorsión y los secuestros, no sólo porque trabajaos de manera coordinada y con perseverancia todos los días, sino porque también ya empiezan a dar frutos los programas del Bienestar y les hemos quitado el semillero a la delincuencia organizada al otorgar más apoyos a los jóvenes”.