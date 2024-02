México necesita invertir en justicia

Miguel Mery Ayup, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, ¿Qué opina de la iniciativa de reforma que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para "democratizar" la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los jueces y magistrados sean electos a voto directo de los ciudadanos?

Bueno, es una iniciativa que estamos analizando dentro de la Corte. Es una iniciativa que se ha presentado en otros países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pero nunca en Finlandia, Suecia o cualquier otro país que tenga altos niveles de imparcialidad. Debemos aclarar que el Poder Judicial no tiene la misma naturaleza que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La elección de un Ministro, Magistrado o Juez Federal, debe estar regida por personas con conocimientos y características muy adecuadas para el desempeño de un cargo. Es por eso que estamos analizando esta propuesta que no compartimos, no conocemos aun el modelo, pero de inicio no compartimos la idea de que podamos ser elegidos.

¿Consideran indispensable que se mantengan los exámenes de selección de los mejor calificados?

La cuestión debería seguir siendo el mérito, la carrera judicial, los exámenes. El año pasado aplicamos cuatro exámenes a jefes de magistrados de distrito, jueces, secretarios y actuarios, en el examen escrito, práctico oral y psicométrico. De 850, solo pasaron 420 aproximadamente y entregamos las titularidades, dejando una lista de reserva. Entonces creemos que este esquema es más relevante para el poder judicial, el mérito, la competencia y la preparación.

¿Qué opina sobre dejar la selección de Magistrados al pueblo?

Tiene muchos riesgos, porque hasta el crimen organizado podría financiar las campañas de jueces o magistrados. Porque ahora no estarían compitiendo por capacidad, si no por simpatías. Y pregunto: ¿Qué tendrían que hacer ellos para ser electos, ¿bailar?, ¿repartir comida?

¿Cree que esta iniciativa nació muerta?

Creo que será motivo de discusión. Tenemos que entrar al debate nacional. Es un modelo que no coincidimos que sea el mejor para el Poder Judicial. El principio de división de poderes es básico. Es contradictorio que estén reduciendo el presupuesto a las instituciones electorales y que ahora quieran promover campañas electorales con gasto público para elegir Magistrados. Entonces no lo compartimos, no creemos que sea el modelo para tener un México más justo e imparcial.

Se argumenta austeridad y fallas en el sistema de justicia, ¿qué opina?

Creo que han involucrado al poder judicial en un escenario público de falla del sistema, pero el fallo del sistema no se soluciona con el voto directo del pueblo para un juez o un magistrado. Se soluciona, me parece a mí, con mayor calidad de los elementos a través de los exámenes de mérito y el servicio profesional de carrera. Se soluciona con más recursos. No hay un solo recurso federal que llegue a los estados para la administración de la justicia. Hay recursos federales para las Fiscalías, para los secretarios de seguridad pública, para el Ejército. ¿pero por qué no hay recursos para la impartición de justicia? Y luego se vienen las críticas sobre el fracaso del sistema en materia de justicia.

¿Falta mayor presupuesto a los tribunales?

La carga de expedientes de los tribunales es muy alta y se hace cada vez más grande. Y trabajamos con capital humano. Requerimos capital humano, requerimos una computadora y un espacio digno para el desarrollo de nuestra función. Entonces, hoy tenemos implementaciones y también se nos asignan más responsabilidades. La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y de Familia. también tenemos la responsabilidad del narcotráfico, tenemos la nueva Ley de Expediente, también tenemos la supervisión de las medidas cautelosas, todas estas son reformas federales que nos dan, pero no vienen acompañadas de más recursos. Creo que primero deberíamos iniciar la discusión en este sentido.

¿Cuál es el nivel de capacidad del personal de los tribunales locales y federales?

Hay grandes mujeres y hombres en la justicia federal y local. Respondo por mis jueces que son grandes expertos en temas de justicia, pero tenemos jueces atendiendo 2 mil 500 casos, cuando para tener un ejercicio de mayor calidad, deberían atender como máximo no más de 750 casos. Entonces creo que ese debería ser el núcleo de la discusión. Y no satanizar ni criticar al sistema de justicia que tal vez ha llegado hasta aquí por la falta de apoyo y de una visión diferente respecto de una justicia que sea garantía de gobernabilidad, de paz social y seguridad de los ciudadanos de México.

¿En Coahuila como está la impartición de justicia?

En Coahuila, que es un estado con 3.5 millones de habitantes, resolvemos 250 mil problemas al año. Es una gran carga de trabajo. Entonces, veamos el peso de la justicia. Quizás no sea tentador invertir en justicia porque no genera votos. No es que si dictas una sentencia vas a ganar una votación. Nuestra labor es más profunda que tiene que ver con la gobernabilidad, seguridad y paz social.

¿En los tribunales de Coahuila se han resuelto casos trascendentales?

Estamos sentados en la mesa de la seguridad. Estoy aquí porque el año pasado les dictamos a quienes atacaron Villa Unión. Se trata de emitir una sentencia profesional que avale incluso instancias federales. La posibilidad de libertad condicional. Por eso digo que tenemos mujeres y hombres muy capaces dentro de nuestro sistema judicial, personas elegidas en base a méritos profesionales, y no a través del voto ciudadano que no es la respuesta para tener un país más justo.