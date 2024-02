Mi detención es tema superado: Gerardo García

SALTILLO, COAH.- El ex alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo aseguró que el tema de su detención y denuncia por desvío de recursos cuando se desempeñaba como Presidente Municipal es "un tema prácticamente superado".

Lo anterior lo afirmó durante la presentación de los candidatos únicos a alcaldías por el PRD, evento que se llevó a cabo en Saltillo con la presencia del líder nacional Jesús Zambrano.

"Es tema superado, por la naturaleza del mismo no podemos hablar mucho de eso, pero puedo decir que casi voy de salida, ya no tengo restricciones y por eso estoy aquí en este evento; desde el año pasado me quitaron el brazalete y puedo ir a donde quiera", afirmó el ex funcionario.

García castillo dijo también que solamente falta una audiencia final para que cierre el proceso y confía en que será exonerado de los cargos; sin embargo, en su momento se sabrá si puede quedar libre de las acusaciones, por lo que espera que llegue el final del proceso.

"Si ya no tengo restricciones y puedo ir a donde quiera, significa que todo está bien, ya está por cerrar el juicio y se determinará lo que sigue", insistió el ex alcalde de Monclova.

Como se recordará, fue en enero del año 2023 cuando la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Gerardo García Castillo, tras cumplir una orden de aprehensión dentro de la causa penal 027/2023, suscrita por el Juez del Juzgado de Primera Instancia.

De acuerdo al documento donde se informa sobre la detención del ex alcalde, fue detenido por la presunción de delitos cometidos durante su gestión como presidente municipal de la ciudad de Monclova, como desvío de recursos.

Tras ser detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, para enfrentar su proceso legal de acuerdo a la ley.

En ese entonces, Gerardo García, se desempeñaba como operador político de Ricardo Mejía Berdeja en la Región Centro del estado.

En 2017, la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional suspendió por seis meses los derechos como militante del partido al ex funcionario, por la posible comisión de delitos.