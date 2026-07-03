Médico veterinario se recupera de miasis

SALTILLO, COAH.- El primer caso humano de miasis por gusano barrenador registrado en Coahuila evoluciona favorablemente, informó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, quien señaló que el paciente permanece estable y en proceso de recuperación tras recibir atención médica especializada.

El funcionario explicó que se trata de un médico veterinario de 42 años que ingresó al hospital con una lesión de aproximadamente tres meses de evolución, la cual presentaba una infección severa, desnutrición y una importante infestación de larvas. "Fue un caso complicado para los cirujanos porque la herida tenía mucho tiempo de evolución y había una gran cantidad de larvas que tuvieron que ser retiradas", señaló.

Aguirre Vázquez indicó que, pese a la gravedad del cuadro clínico, los médicos lograron evitar que órganos vitales resultaran comprometidos, aunque la cercanía de la lesión con el esternón hizo más compleja la intervención quirúrgica. Añadió que la desnutrición y el bajo nivel de defensas del paciente favorecieron el desarrollo de infecciones secundarias, lo que agravó su estado de salud al momento de ingresar al hospital.

Tras confirmarse el diagnóstico, la Secretaría de Salud implementó un cerco epidemiológico y realizó labores de fumigación en el domicilio del paciente y en zonas aledañas. De acuerdo con los resultados de la inspección, no se detectaron otros casos ni focos de infestación relacionados.

El titular de Salud aclaró que cualquier persona puede desarrollar este tipo de padecimiento si mantiene heridas abiertas sin los cuidados adecuados, ya que las moscas depositan sus huevos sobre tejido vivo expuesto, principalmente cuando las lesiones permanecen sin limpieza, desinfección o protección. Precisó que la principal medida preventiva consiste en lavar las heridas, aplicar los tratamientos o desinfectantes indicados por personal médico y mantenerlas cubiertas para impedir el contacto con insectos.

Respecto al origen del contagio, indicó que no ha sido posible establecer con precisión el lugar donde ocurrió la infestación. No obstante, comentó que, según versiones de vecinos, el paciente permanecía gran parte del tiempo fuera de su domicilio e incluso dormía en la vía pública, situación que pudo incrementar el riesgo de exposición.

Aguirre Vázquez subrayó que el principal factor que complicó el caso fue la demora en solicitar atención médica, ya que la lesión permaneció sin tratamiento durante más de tres meses. Finalmente, confirmó que hasta el momento este es el primer y único caso humano de miasis por gusano barrenador registrado en Coahuila, aunque advirtió que ninguna región está exenta de nuevos contagios. Por ello, exhortó a la población a atender de inmediato cualquier herida, mantenerla limpia y protegida, y acudir al médico ante cualquier signo de infección para evitar complicaciones.