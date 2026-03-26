PROFEPA clausura Río Mezquite en Cuatro Ciénegas: Impacto en el turismo

En el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, autoridades federales intensificaron acciones en el Valle de Cuatro Ciénegas, donde se llevó a cabo la clausura del paraje turístico Río Mezquite y el aseguramiento de tres pozos de agua que operaban de manera ilegal, como parte de una estrategia para proteger el ecosistema de la región.

La tarde de este jueves, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocó sellos de clausura en el acceso principal de Río Mezquite, restringiendo el ingreso al público en general en uno de los puntos más visitados, ubicado además en una zona contigua a parques privados.

El cierre tomó por sorpresa a visitantes y prestadores de servicios, especialmente al tratarse de una temporada en la que se esperaba la llegada de miles de turistas de la región Centro, así como de otras partes del país e incluso del extranjero. En el sitio fue instalada una lona con la leyenda "CLAUSURADO", como parte de la intervención federal.

De acuerdo con información preliminar, la medida estaría relacionada con el incumplimiento de diversas disposiciones en materia ambiental, lo que derivó en la actuación de las autoridades.

De manera paralela, el Gobierno Federal informó sobre la clausura de tres pozos de agua detectados en el Valle de Cuatro Ciénegas, los cuales operaban sin concesión y fuera de la normatividad vigente.

Las acciones fueron resultado de inspecciones técnicas que permitieron ubicar puntos de extracción irregular, considerados de riesgo para el equilibrio ecológico de esta zona de alto valor ambiental.

El operativo fue encabezado por la PROFEPA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua, además de la participación de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes realizaron recorridos en áreas estratégicas.

Autoridades señalaron que estas medidas forman parte de un esquema integral para frenar la sobreexplotación del recurso hídrico, sancionar prácticas ilegales y recuperar el control en el uso del agua, ante los impactos detectados en el ecosistema del valle.

El cierre del paraje turístico generó incertidumbre entre comerciantes y operadores turísticos, quienes dependen de la afluencia de visitantes durante esta temporada, mientras se desconoce si el sitio podrá reabrir antes de que concluya el periodo vacacional.